Жители двух сел в Сочи пожаловались на отсутствие элементарных удобств

23 января 2018, 05:47

Более сорока жителей улицы Гомельской в селе Черешня и улицы Рассвет в селе Нижняя Шиловка в Сочи провели сход, на котором подняли вопрос отсутствия воды и газа, заострили внимание на некачественных дорогах и проблемах с освещением улиц. Они обращались к властям с просьбой помочь решить коммунальные проблемы, но безрезультатно.

Сообщение о бытовых проблемах жителей села Черешня в Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 21 января. Авторы сообщения попросили написать про сход, посвященный проблемам со светом, дорогами, водой и газом.

Около сорока человека провели 21 января сход на перекрестке улицы Гомельская села Черешня и улицы Рассвет села Нижняя Шиловка в Сочи, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники схода рассказали о бытовых проблемах, которые долгие годы не решаются властями. По их словам, буквально в 200 метрах от их домов есть водовод, газ, дороги покрыты асфальтом и освещены, установлены мусорные контейнеры, тогда как у них нет даже технической воды. А в нескольких километрах от их домов находится всемирно известный Олимпийский парк и международный аэропорт.

Жители улиц хотели бы самостоятельно провести к своим домам канализацию, газ, водовод, установить электрические столбы, однако, по их словам, их доходов на это не хватает.

Улицы Гомельская и Рассвет расположены между горным и прибрежными кластерами.

"Вы видите сами, какое это прекрасное место. Какая здесь красивая природа. Но в наших селах и на этих двух улицах живут небогатые люди, которые получают мизерную пенсию или маленькие пособия и зарплаты. У меня, к примеру, пенсия 8 400 рублей. У других так же. И на эти деньги мы выживем здесь. Пытаемся сами, своими силами, построить дорогу, навести порядок, прорыть ливневки, чтобы не сносило дорогу во время дождей. Сами даже ставили столбы для подводки электроэнергии, сами от родников проводим воду к домам. Но зимой они замерзают, а летом высыхают. Мы не в силах сделать невозможное", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участника схода Алварт Доваджян.

Другая участница схода, Марина Сулейман, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о том, что дети и взрослые вынуждены ходить более 300 метров по темной неосвещенной улице.

"На улице Гомельской вообще нет ни одного фонаря. Вечерами воют шакалы. Ходить очень страшно... К нам даже не может проехать скорая, потому что ничего не видно и ужасная дорога", - рассказала женщина.

Николай Шелест приехал в Сочи из Калининградской области. По его словам, он хотел обустроить свой быт в сочинском селе Нижняя Шиловка, купил дом, но потом понял, что самому с бытовыми проблемами не справиться без помощи государства.

"Первым делом мне пришлось продать машину и купить другую, потому что проехать по бездорожью на машине, которая у меня была, невозможно. А потом дорогу на улицу Рассвет, где я живу с семьей, вообще завалило. Такого в Калининграде я не видел. И даже не пойму, почему власти Сочи так равнодушны к жителям", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Шелест.

Алина Алобян, проживающая на улице Гомельской, пожаловалась на отсутствие воды.

"У меня трое маленьких детей. Каждого надо искупать. Воду покупаем у частников. Где они ее берут, не знаем. Качество воды тоже неизвестно. Но нам говорят, что она питьевая. Покупаем за свои деньги. В месяц вода для нашей семьи обходится в девять тысяч рублей. "Водоканал" водой нас не снабжает и воду в водовозках не подает, все только в частном порядке... Такая сумма в девять тысяч рублей за воду для нашей многодетной семьи очень большая", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У жительницы улицы Рассвет Оксаны Поспеевой тоже трое детей. Она пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на проблемы с электроэнергией.

"Посмотрите на столб на улице Рассвет, если только эту улицу можно так назвать, потому что дорогу фактически смыло оползнем, и если столб упадет, то у жителей села вообще исчезнет свет", - сказала Поспеева.

Андронник Галустян показал квитанции за электроэнергию, согласно которым он платит за эту услугу от двух до пяти тысяч рублей.

"Мы платим по 3 рубля 11 копеек за каждый киловатт. Но за что платим, так и не ясно, так как услуги очень некачественные", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Кроме того, по его словам, для того чтобы подключиться к подземным газопроводам низкого давления, от каждого домовладения требуется 300 тысяч рублей, а у жителей села таких денег нет.

"Наши две улицы Гомельская и Рассвет - это потемкинские деревни. Чиновники пишут и говорят одно, а на самом деле все эти блага фальшивые. Как это так, такие мощные ЛЭП проходят над нашей головой, а света у нас нет? Проведен газ, а газа тоже нет. Говорят о проведении водовода уже много лет, а водовода нет. Обещают дорогу уже много лет, а дороги нет, и ту, что была, разрушили", - сказала участница схода Анаида Чакрян.

По ее словам, дом ее семья отапливает дровами, а воду покупает, причем на нее тратиться около девяти тысяч рублей.

"Живем в олимпийской столице. Но, наверное, мало кто знает, что в трех километрах от всех благ цивилизации находимся мы, такие же полноценные, но забытые властями жители Сочи", - сказала участница схода Алла Галустян.

Пятиклассник из местной школы Самвел рассказал корреспонденту "Кавказского узла", как он добирается в школу и из школы в темное время суток.

"Все непросто. Иду по очень плохой дороге в сапогах. Потом переобуваюсь или беру салфетку и вытираю обувь, чтобы прийти в школу без грязи. Хотелось бы, чтобы у нас на улице была асфальтированная дорога и место для игр - детская и спортивная площадки, как у других детей", - сказал он.

По словам участника схода Арминака Тахмаджяна, по улицам люди ходят только в сапогах.

"Это наша повседневная обувь, по-другому нельзя", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Участники схода приняли решение обратиться к властям всех уровней и попросить помощи.

22 января жители двух улиц обратились в мэрию Сочи с просьбой, чтобы их принял глава города. В мэрии корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт обращения, но пояснили, что жителей запишут на прием, но только сначала они должны обратиться к одному из заместителей главы".

"В случае если он (заместитель главы) не решит проблему, то тогда их запишут на прием к главе города", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница управления по работе с обращениями граждан администрации Сочи.

Сегодня, 23 января, инициативная группа намерена также встретиться с главой Нижнешиловского сельского совета.

Власти обещали в 2013 году решить часть проблем жителей села

"О проблемах знаю, но жители ко мне не обращались", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Нижнешиловского сельского округа, в который входят села Черешня и Нижняя Шиловка, Завен Папазян.

Однако участники схода показали корреспонденту "Кавказского узла" ответ на их коллективное обращение от 26 ноября 2013 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), подписанный главой администрации Адлера Александром Жигалко и подготовленный главой Нижнешиловского сельского совета Завеном Папазяном. В нем указывается. что коллективное обращение было рассмотрено.

"По улице Рассвет (село Нижняя Шиловка) нет централизованного водоснабжения. Водообеспечение осуществляется из капотажного источника, частных скважин и подвозом. Инвестиционной программой на 2013 год финансирование мероприятия по водоснабжению сел Нижнешиловского сельского округа не предусмотрено", - говорится в ответе.

В документе отмечается, что неподалеку от улицы Рассвет проложен водопровод, для подключения к которому жители должны получить технические условия. Автодорога по улице Рассвет, также говорится в ответе, хоть и является муниципальной, но не значится на балансе администрации Нижнешиловского сельского округа.

"В связи с этим бюджетом администрации Нижнешиловского сельского округа ремонт автодороги по улице Рассвет не предусмотрен. Учитывая вышеизложенное, администрацией Нижнешиловского сельского округа направлено письмо в администрацию города Сочи в управление автомобильных дорог с просьбой включить автодорогу по улице Рассвет в перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту на 2014-2015 годы", - говорится в ответе.

Упомянута в ответе и проблема с очисткой ливневок в сельском округе, которая, по словам чиновников, выполняется согласно выделяемым бюджетным финансовым средствам. При этом отмечается, что администрация округа обратилась к предприятиям и организациям, которые возводят объекты олимпийской инфраструктуры, с просьбой "провести восстановление разрушенных участков дорог, а также очистить придорожные водоотводные канавы в местах выполняемых строительных работ".

Далее в ответе отмечается, что по улице Рассвет прокладывается газопровод низкого давления, подрядная организация выполнила первичное восстановление дороги щебнем, а после того как работы будут завершены, будет проведено вторичное восстановление. При этом отмечается, что улица не входит в перечень улиц, на которых необходимо проведение работ по созданию безбарьерной среды.

В ответе заявлено, что в "Электросети" направлено письмо с просьбой заменить прогнившие и привести в норму покосившиеся железобетонные опоры, а также заменить провода и повысить мощность трансформаторной подстанции. Кроме того, сообщают чиновники, в ноябре 2013 года в сельском округе было установлено 212 светильников уличного освещения и смонтировано более 30 шкафов управления наружным освещением.

Чиновники обязаны обеспечить жителей бытовыми благами

По мнению адвоката Михаила Охрименко, отсутствие финансирования для обустройства сельских улиц и отказ властей обеспечить сельчан бытовыми благами является нарушением статьи 14 закона 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьи 132 Конституции РФ, а также, в указанном случае, статьи 7 устава города Сочи.

По его словам, в обязанность чиновников органов местного самоуправления входит "организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования... обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства".

"Также власти обязаны обеспечить условия для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта; условия для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; освещение улиц и установить указатели с названиями улиц и номерами домов", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко.