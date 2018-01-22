Суд обязал "Махачкалаводоканал" выплатить 17,3 миллиона задолженности

22 января 2018, 18:11

Представители "Махачкалаводоканала" не явились в суд и не предъявили возражения на иск "Дагестанской энергосбытовой компании", добивавшейся выплат за электроэнергию, заявила сегодня представитель Арбитражного суда.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года суд оштрафовал ОАО "Махачкалаводоканал" на 40 тысяч рублей после жалоб жителей Махачкалы на слабый напор воды в кранах, а также на 25 тысяч за подачу мутной воды.

В ноябре 2017 года в Арбитражный суд Дагестана обратилось "Дагестанская энергосбытовая компания". Организация потребовала взыскать с "Махачкалаводоканал" 16,8 млн. рублей задолженности за электроэнергию, поставленную с 1 августа 2017 по 30 сентября 2017 года, и 500 тысяч рублей неустойки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Арбитражного суда Дагестана Фериде Алипулатова

"В ходе судебного разбирательства ответчик не представил отзыв на иск и не явился в суд, тем самым не оспорил и не опроверг доводы заявителя. В связи с этим суд вынес решение об удовлетворении исковых требований, взыскав с неплательщика 17,3 млн рублей", – сообщила Алипулатова.

Представители "Махачкалаводоканала" оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".