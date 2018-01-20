20 января 2018, 18:18

Сторонники Навального отпущены из полиции в Астрахани

Полицейские отпустили сторонников Алексея Навального в Астрахани, оформив протоколом изъятие у них листовок, сообщил руководитель местного штаба оппозиционера.

Как сообщал "Кавказский узел", трое сотрудников штаба были задержаны сегодня в то время, когда раздавали информационные листовки в Братском саду. Они были доставлены в ОВД Кировского района Астрахани. Им вменялась статья 5.10 КоАП России (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено).

В своих объяснениях в отделении полиции сторонники Навального написали, что взяли в штабе листовки, в которых рассказывается о планируемом бойкоте выборов президента РФ, а также объясняется, почему не следует идти на выборы. Протоколы об административном правонарушении полицейские не составляли, рассказал руководитель штаба оппозиционера Александр Когут корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях как со стороны различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" приводятся высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях задержания и арестов активистов - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Задержанные в Сочи сторонники Навального ожидают суда", "Сторонники Навального провели прогулку по улицам Армавира", "Восемь человек задержаны на акции сторонников Навального в Ейске".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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