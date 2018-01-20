Трое сторонников Навального задержаны в Астрахани

20 января 2018, 15:20

Полицейские задержали трех сотрудников астраханского штаба Навального, раздававших листовки в центре города.

Сторонники Навального подавали в администрацию Астрахани заявку на проведение информационного пикета в центре города, но власти предложили провести это мероприятие в гайд-парке, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель местного штаба оппозиционного политика Александр Когут.

"Мы не могли согласиться с данным предложением, так как парк находится в месте, в котором не будет достигнута цель нашего мероприятия, а именно информирование людей о бойкотировании выборов". - пояснил Когут.

По его словам, сегодня трое сотрудников штаба решили раздавать информационные листовки во время прогулки по городу. В Братском саду, расположенном в центре города, молодых людей задержали. В данное время они находятся в ОВД Кировского района города Астрахани, им вменяют ст.5.10 КоАП России (проведение предвыборной агитации в местах, где ее проведение запрещено).

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях, как со стороны различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" приводятся высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 декабря 2017 года десять сторонников Навального, планировавших принять участие в протестной акции в Волгограде, были задержаны на выезде из Астрахани.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях задержания и арестов активистов - на тематической странице "Преследование активистов".