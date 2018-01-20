20 января 2018, 16:37

Восстановлена подача воды в дома ставропольцев

Специалисты, устраняющие прорыв трубы в Ставрополе, подали воду в квартиры более чем девяти тысяч человек по запасной ветке.

Как писал "Кавказский узел", авария в Ставрополе оставила сегодня без водоснабжения восемь шестиэтажек.

В 13:00 мск для подачи воды в дома была задействована запасная ветка, началось заполнение системы водой, говорится на сайте краевого управления МЧС.

Дома, отключавшиеся сегодня от водоснабжения, расположены не только в Ставрополе, но и в Михайловске, а также селе Верхнерусском, передает информацию городского водоканала "Интерфакс".

Примечание:

"Жители поселка Звездный в Кабардино-Балкарии пять месяцев остаются без горячей воды", "28,5 тысяч человек остались без отопления в Краснодаре", "Жители поселка Звездный опасаются срыва отопительного сезона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 января 2018, 18:50

20 января 2018, 18:18

20 января 2018, 17:26

20 января 2018, 16:37

20 января 2018, 15:20

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей