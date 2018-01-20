Восстановлена подача воды в дома ставропольцев

20 января 2018, 16:37

Специалисты, устраняющие прорыв трубы в Ставрополе, подали воду в квартиры более чем девяти тысяч человек по запасной ветке.

Как писал "Кавказский узел", авария в Ставрополе оставила сегодня без водоснабжения восемь шестиэтажек.

В 13:00 мск для подачи воды в дома была задействована запасная ветка, началось заполнение системы водой, говорится на сайте краевого управления МЧС.

Дома, отключавшиеся сегодня от водоснабжения, расположены не только в Ставрополе, но и в Михайловске, а также селе Верхнерусском, передает информацию городского водоканала "Интерфакс".