Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя

20 января 2018, 13:09

Водоснабжение восьми многоэтажек в Ставрополе отключено из-за прорыва трубы.

Информация об аварии на улице Кулакова в Ставрополе поступила дежурному сегодня в 10:40 мск, сообщило краевое управление МЧС.

От водоснабжения отключены восемь шестиэтажных домов, в которых проживают 9345 человек. Отопительная система при этом работает, запаса воды в котельных хватит на три дня. По требованию населения осуществляется подвоз питьевой воды двумя машинами.

Подачу воды планируется возобновить в 15:00 мск, говорится на сайте Управления МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 января из-за аварии отключалось теплоснабжение в семи многоквартирных домах Буденновска.