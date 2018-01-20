20 января 2018, 13:09
Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя
Водоснабжение восьми многоэтажек в Ставрополе отключено из-за прорыва трубы.
Информация об аварии на улице Кулакова в Ставрополе поступила дежурному сегодня в 10:40 мск, сообщило краевое управление МЧС.
От водоснабжения отключены восемь шестиэтажных домов, в которых проживают 9345 человек. Отопительная система при этом работает, запаса воды в котельных хватит на три дня. По требованию населения осуществляется подвоз питьевой воды двумя машинами.
Подачу воды планируется возобновить в 15:00 мск, говорится на сайте Управления МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 января из-за аварии отключалось теплоснабжение в семи многоквартирных домах Буденновска.
"Жители поселка на Кубани перекрыли трассу после пожара", "Устранено повреждение теплотрассы в Нальчике", "Тепло в 24 дома Волгограда подано по решению суда".
20 января 2018, 18:50
-
Защита раскритиковала сумму компенсации за нарушение прав азербайджанского журналиста
Компенсация в 4 тысячи евро не соответствует ущербу для здоровья Мушвига Гусейнова, а о возмещении судебных расходов речь в решении Европейского суда по правам человека не говорится вовсе, сообщила адвокат азербайджанского журналиста.
20 января 2018, 18:18
-
Сторонники Навального отпущены из полиции в Астрахани
Полицейские отпустили сторонников Алексея Навального в Астрахани, оформив протоколом изъятие у них листовок, сообщил руководитель местного штаба оппозиционера.
20 января 2018, 17:26
-
Жители Азербайджана вышли на акцию памяти в годовщину "Черного января"
Жители Баку, несмотря на холодную погоду и сильный ветер, пришли сегодня на Аллею шехидов (мучеников), чтобы почтить память погибших в результате ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года.
20 января 2018, 16:37
-
Восстановлена подача воды в дома ставропольцев
Специалисты, устраняющие прорыв трубы в Ставрополе, подали воду в квартиры более чем девяти тысяч человек по запасной ветке.
20 января 2018, 15:20
-
Трое сторонников Навального задержаны в Астрахани
Полицейские задержали трех сотрудников астраханского штаба Навального, раздававших листовки в центре города.
-
19 января 2018, 12:271
Прокуратура Дагестана потребовала от Минздрава освободить проезд к больницам
-
19 января 2018, 11:40
Мэр Махачкалы Муса Мусаев заподозрен в превышении полномочий
-
19 января 2018, 09:54
Задержаны участники перестрелки в Волгограде
-
19 января 2018, 05:581
В Сочи представитель мэрии сорвала пикет обманутых дольщиков
-
19 января 2018, 04:571
Правозащитники указали на связь между поджогом офиса "Мемориала" и словами Кадырова
-
18 января 2018, 08:011
Аккаунт автора видеообращения к Кадырову удален из YouTube
-
20 января 2018, 18:18
Сторонники Навального отпущены из полиции в Астрахани
-
20 января 2018, 16:37
Восстановлена подача воды в дома ставропольцев
-
20 января 2018, 15:20
Трое сторонников Навального задержаны в Астрахани
-
20 января 2018, 15:02
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю
-
20 января 2018, 14:00
Проезда по Военно-Грузинской дороге ожидает 171 грузовик
-
20 января 2018, 13:09
Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя
-
20 января 2018, 11:43
Детский сад в Дыгулыбгее открылся после ремонта
-
20 января 2018, 10:53
Защита заявила о невиновности мэра Махачкалы
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
20 января 2018, 16:37
Восстановлена подача воды в дома ставропольцев
-
20 января 2018, 06:19
Ставропольский программист арестован по делу об обмане клиентов автозаправок
-
27 сентября 2017, 20:5416
Меликов Сергей Алимович
-
17 января 2017, 19:501
Ченчик Сергей Михайлович
-
30 ноября 2016, 16:19
Мусаев Алауди Нажмудинович
-
16 апреля 2014, 21:24Итоговая декларация Международной богословской конференции «Российские мусульмане: права и обязанности»
-
29 мая 2013, 13:33Фетва о неприменимости термина «Дараль-Харб» к территории Ставропольского края
-
20 января 2018, 15:26Берег возле оздоровительного центра "Белый Медведь" в Махачкале заполняют городским мусором
-
19 января 2018, 15:47Из-за мошенников и действий администрации Сочи - ни жилья, ни денег
-
18 января 2018, 20:38Скандал в школе №40 в Махачкале
-
18 января 2018, 02:49Общественность КБР обратилась с письмом к главе КБР по поводу перевода обучения балкарскому и кабардинскому языкам в школах на добровольную основу
-
17 января 2018, 19:01Проблемы ЖКХ и теплосети в Махачкале
-
28 декабря 2017, 10:504
Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"
-
15 ноября 2017, 11:37
Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины
-
15 января 2018, 17:28
Шесть человек стали жертвами вооруженного конфликта на Ставрополье в 2017 году
-
08 января 2018, 16:50
Четыре человека стали жертвами вооруженного конфликта в IV квартале 2017 года на Ставрополье