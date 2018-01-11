11 января 2018, 11:06

Жители Буденновска остались без теплоснабжения

Теплоснабжение отключено в семи многоквартирных домах в городе Буденновск Ставропольского края.

Сообщение об аварии на трубопроводе и отключении теплоснабжения поступило сегодня в МЧС в 08.00 мск. В зону отключения теплоснабжения попали семь многоквартирных домов, проинформировали в ведомстве.

Восстановительные работы проводят 14 человек, задействовано шесть единиц техники. Планируемое время завершения - 13.00 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Число жителей домов, оставшихся без тепла, не уточняется.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Буденновске температура воздуха +0 градусов, без осадков, ветер скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура снизится до -4 градусов, осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.