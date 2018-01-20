20 января 2018, 05:13

Шторм разрушил набережную Сочи

На набережной Олимпийского парка в Сочи в результате шторма и сильного ветра повреждены брусчатка, ограждения, а также поломаны декоративные деревья и кустарники.

По данным метеорологов, 19 января высота волн в прибрежной зоне Черного моря достигала не менее четырех метров.

Для оценки ущерба на место будут направлены чиновники администрации Сочи, пишет со ссылкой на мэрию "Юга.ру".

В результате непогоды повреждена тротуарная плитка, ограждения, прибрежные пальмы и кустарники, уточняет "Регион Онлайн".

Штормовое предупреждение в Сочи объявлено до сегодняшнего вечера, уточняется на сайте Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Адлере дождь с ветром скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха +6 градусов. Днем осадки прекратятся, ветер усилится до 8 метров в секунду. 21 января днем вновь ожидается дождь, сила ветра достигнет 10 метров в секунду. 22 и 23 января осадки не прогнозируются, ветер скоростью 11 метров в секунду, который уменьшится до 4 метров в секунду только в ночь на 24 января. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" также информировал, что в декабре 2016 года в Сочи в результате сильного ветра с дождем были разрушены объекты прибрежного и горного кластеров курорта. Местные жители рассказали, что разрушительные последствия непогоды наблюдались, начиная от Лазаревского района до Адлера.

Примечание:

Энергоснабжение восстановлено на Кубани после снегопада", "Локальный режим ЧС объявлен в Лоо после шторма", "Набережная реки Сочи разрушается в результате вандализма".

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20 января 2018, 06:19

20 января 2018, 05:13

  • Шторм разрушил набережную Сочи

    На набережной Олимпийского парка в Сочи в результате шторма и сильного ветра повреждены брусчатка, ограждения, а также поломаны декоративные деревья и кустарники.

20 января 2018, 04:18

  • Главред "БлогСочи" Валов задержан на двое суток

    Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов задержан сотрудниками полиции на 48 часов после обыска, проведенного в его квартире. Полицейские подозревают Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, сообщи сочинский адвокат Александр Попков.

20 января 2018, 03:25

20 января 2018, 02:12

  • Участники шествия в Москве потребовали прекратить преследование правозащитников

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