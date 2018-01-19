19 января 2018, 20:58

Акция против повышения цен в Армении завершилась без инцидентов

Оппозиционный блок "Елк", который организовал сегодняшнее шествие жителей Еревана против подорожания товаров, пообещал обнародовать свою версию Налогового кодекса Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване акция против повышения цен, в которой, по данным организатора, оппозиционного блока "Елк", приняли участие несколько тысяч человек, переросла в шествие по центру города.

1 января в Армении выросли цены на бензин, сжиженный газ и дизельное топливо в связи со вступлением в силу нового Налогового кодекса и повышения акцизов. Жители страны пожаловались и на подорожание продуктов.

Шествие против подорожания товаров в Армении завершилось на Северном проспекте в Ереване без инцидентов. Следующая аналогичная акция будет проведена 5 февраля, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

По его словам, к этому времени блок доработает свой вариант Налогового кодекса и представит людям "конкретные предложения и действия".

В парламентских обсуждениях роста цен блок "Елк" примет участие "в зависимости от ситуации", уточнил Пашинян. Если будут конструктивные обсуждения, на которых возможно добиться изменений в Налоговом кодексе, то фракция примет участие в них, а если обсуждения будут формальными, то смысла принимать участие в них не будет, пояснил политик.

Армения: оппозиция протестовала против роста цен. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла” Тиграна Петросяна.

Напомним, что оппозиция предложила внести изменения в новый Налоговый кодекс, принятый 4 октября 2016 года 78 голосами парламентариев против 19. Депутаты из числа противников кодекса сочли его  угрозой для экономики страны, а представители малого и среднего бизнеса потребовали отозвать законопроект еще на этапе его обсуждения.

Примечание:

"Ереванцы вышли на акцию против повышения цен", "Минтранс Армении подвергся критике за идею запретить праворульные автомобили", "МВД Грузии предложило запретить импорт автомобилей с правым рулем".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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