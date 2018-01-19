Новороссийский застройщик арестован по обвинению в растрате денег дольщиков

19 января 2018, 15:56

Суд постановил заключить под стражу гендиректора "Кубаньжилстроя", который обвиняется в растрате 221 миллиона рублей, вложенных дольщиками в Новороссийске, и невыплате зарплаты 30 подчиненным.

Как сообщил "Кавказский узел", 4 декабря 2017 года депутат гордумы Новороссийска, руководящий двумя коммерческими фирмами, был заподозрен в невыплате зарплаты 30 сотрудникам ООО "Кубаньжилстрой" и архитектору ООО "МПИ Кама-проект". 28 декабря 2017 года он был заключен под стражу.

Директор строительной организации в Новороссийске обвинен в том, что задолжал 30 работникам зарплату на 1,4 миллиона рублей. Кроме того, занимаясь возведением многоквартирного дома №18 в 15-м микрорайоне Новороссийска, он израсходовал на посторонние цели 221 миллион рублей, вложенных дольщиками, сообщила прокуратура. Всего, по данным ведомства, фирма с 31 октября 2013 года по 5 мая 2017 заключила договора с 406 дольщиками на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Руководителю организации предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 200.3 УК России (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов) и в двух случаях нарушения ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса (невыплата заработной платы).

Несмотря на то, что директору вменяются общественно рпасные преступления, а ранее он находился в федеральном розыске, Октябрьский райсуд Новороссийска заменил ему нахождение под стражей на домашний арест. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и Краснодарский краевой суд постановил арестовать обвиняемого до 5 февраля 2018 года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Представитель прокуратуры уточнил, что речь идет об аресте генерального директора компании "Кубаньжилстрой" Канаева, передает "Интерфакс".

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.