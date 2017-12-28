28 декабря 2017, 13:51

Депутат на Кубани арестован по делу о невыплате зарплаты

Суд согласился заключить под стражу депутата гордумы Новороссийска, который подозревается в невыплате работникам своих фирм более 1,7 миллиона рублей, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря стало известно о том, что депутат гордумы Новороссийска, руководящий двумя коммерческими фирмами, заподозрен в невыплате подчиненным зарплаты более двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, с февраля по апрель гендиректор ООО «Кубаньжилстрой» - управляющий компании ООО «НСК», занимающий должность депутата гордумы Новороссийска, задолжал 30 своим сотрудникам более 1,35 миллиона рублей, а архитектору другой своей фирмы, ООО «МПИ Кама-проект», не платил зарплату с октября 2016 года по август 2017 года, задолжав ему более 438 тысяч рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении депутата под стражу, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие обосновало ходатайтство тем, что подозреваемый может скрыться за границей, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Следователи изучают финансовую документацию предприятий, также назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, уточнила пресс-служба управления.

Отметим, что ч.2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Примечание:

"Директор конструкторского бюро на Кубани обвинена в невыплате зарплаты 58 сотрудникам", "Кубанский завод выплатил работникам долг в 20 миллионов", "Гендиректор стройфирмы на Кубани заподозрен в невыплате зарплаты 64 работникам".

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