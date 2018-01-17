Волгоградцы пожаловались на вибрации в домах после реконструкции моста

17 января 2018, 17:14

Постоянный шум и вибрации ощущаются в квартирах домов рядом с реконструированным Комсомольским мостом, на стенах появились трещины, заявили местные жители. Уровень шума превышен из-за колеи на мосту, сообщила мэрия и пообещала решить проблему.

Как писал "Кавказский узел", Комсомольский мост был признан аварийным в 2012 году. В связи с ремонтом в 2015-2016 годах по мосту было сначала ограничено, а потом и закрыто движение. Мост был открыт после ремонта в декабре 2016 года.

Новопавловская: из-за шума в квартирах расходятся половицы и идут трещины по стенам

Мост открыли и спустя некоторое время у жителей трех близлежащих многоэтажек начались проблемы из-за шума, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома по улице Коммунистической, 16 Ольга Новопавловская.

"Ситуация касается верхних этажей трех домов на улицах Коммунистической, 16, Комсомольской, 18 и трех прилегающих к мосту подъездов дома по улице Мира, 11, то есть как минимум 60 человек. Стали вибрировать квартиры, расходиться половицы, появились трещины. По ночам слышно потрескивание - это признак того, что дом немножко "гуляет". С внедрением новой транспортной схемы автобусы ходят по мосту до полпервого ночи и с шести утра, все это время нас трясет. Ночью по мосту идут фуры и мусоровозы", - рассказала она.

В декабре 2014 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области представило на рассмотрение областной думы концепцию развития общественного транспорта, предусматривающую значительное сокращение маршрутных такси на улицах городов. Позднее власти объявили о закрытии более 80 маршрутов. На замену маршрутным такси на улицы города были выведены автобусы.

По ее словам, "температурно-деформационные швы на мосту торчат". "Автобусы идут на большой скорости и подпрыгивают. Мы писали с июня много обращений: в городскую и областную администрации, уполномоченному по правам человека и в другие инстанции. Областной комитет транспорта заинтересованно отнесся к нашему вопросу. Была собрана комиссия, они делали измерения на мосту и поднимались в квартиру, ставили бутылку с водой на пол, убедились, что от шестой до третьей опоры на мосту прыгают автобусы. Измерения показали проседание колеи на 16 мм", - отметила Ольга Новопавловская.

Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение шума в квартирах. "На 17 децибел выше нормы. Шумозащитные экраны очень низкие, они не спасают квартиры выше третьих этажей. Но нас беспокоит не столько звук, сколько вибрация. Раньше мост был ветхий, до трех ночи на нем долбили асфальт и ремонтировали. Мы терпели, но не ожидали, что после ремонта будет хуже, чем до него. Специалисты говорят, что нужно делать динамическую проверку, но деньги на это обещают только в 2018 -2019 годах. Фактически наши квартиры приходят в негодность, мы заложники ситуации. Мы боимся, что дом сейчас трясется, а потом сложится", - заявила она.

По словам Новопавловской, жители написали обращение в городскую администрацию с предложением изменить транспортную схему, разгрузив мост. "Нужно вернуться к прежней транспортной схеме, чтобы на мосту остались троллейбусы и легковой транспорт, а автобусы пустить по Коммунистической и Пархоменко, миновав мост. Мост был построен после войны и не был рассчитан на такую нагрузку, какая началась после его реконструкции", - сказала женщина.

Жительница второго подъезда дома №16 по улице Коммунистической Елена Радомская рассказала, что живет здесь более 45 лет и вибрации начались только после реконструкции моста. "Сейчас время от времени у нас трясется пол. Вибрации не постоянные, но частые. На Привокзальной площади вообще критическая ситуация, потому что под окнами нашего дома организовали парковку международных автобусов. Но вибрации пошли от моста именно после того, как его отремонтировали. Когда автобусы едут через швы, они просто подпрыгивают", - отметила она.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства областной администрации в своем ответе Ольге Новопавловской от 11 декабря 2017 года сообщил, что 20 ноября "проведен комиссионный осмотр путепровода, в результате которого установлено, что в зоне деформационного шва над опорой №3 (в районе наиболее сильной вибрации в квартирах по улице Коммунистической, 16 и по улице Комсомольской, 18) присутствует колейность асфальтобетонного покрытия, глубина колеи достигает 16 мм". В свою очередь Роспотребнадзор выявил превышение уровня шума в квартирах по улицам Коммунистической и Комсомольской. "Таким образом, установлен факт нарушения СанПиН", - говорится в ответе ведомства от 2 августа 2017 года, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Котельников: дома по улицам Мира и Коммунистической - объекты культурного наследия

Дома по улице Коммунистической, 16 и улице Мира, 11 являются объектами культурного наследия, однако в областной администрации пояснили, что жители не жаловались в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области на вибрацию и шум.

"Дом №11 по улице Мира относится к "Комплексу застройки улицы Мира", а дом № 16 по улице Коммунистической - к "Ансамблю застройки улицы Коммунистической". Безусловно, если идет разрушение, чиновники должны выехать на место, провести обследование, вынести предписание, определить причину вибрации и принять меры к ее устранению", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Представитель областной администрации подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что дома по Коммунистической, 16 и Мира, 11 являются памятниками архитектуры и градостроительства и входят в состав объектов культурного наследия регионального значения.

"В Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области не поступали жалобы от жильцов на вибрации, и отсутствует информация о проведенных экспертизах", - сообщила сотрудник пресс-службы региональной администрации.

Администрация Волгограда: деформация дороги будет устранена по гарантии

Для устранения деформаций покрытия в зоне швов на путепроводе выдано задание на работы в рамках гарантийных обязательств, сообщила администрация Волгограда.

Из-за систематических нарушений сроков ремонта муниципалитет расторг контракт с подрядчиком, производившим замену полотна дороги на мосту, при этом фирма обязана устранить выявившиеся в ходе эксплуатации недочеты в рамках гарантийного обслуживания, говорится в ответе администрации Волгограда от 16 января на запрос "Кавказского узла".

"В конце прошлого года МУ "Комдорстрой", как служба заказчика, направило в адрес фирмы требование об устранении изъянов дорожного полотна моста в виде колейности, достигающей на отдельных участках 16 мм. Колейность становится причиной повышенного уровня шума и создает определенный дискомфорт для водителей и пассажиров при пересечении транспортом деформационных швов", - говорится в ответе.

При этом администрация Волгограда подчеркнула, что МУ "Комдорстрой" уже направлено несколько претензий по неисполнению подрядчиком своих обязательств. "Если требования администрации Волгограда устранить образовавшуюся на дорожном полотне колейность не будут удовлетворены в досудебном порядке, то следующим шагом властей будет обращение в суд", - подчеркивается в ответе администрации.

Ведомство также отметило, что на Комсомольском путепроводе введено ограничение максимальной скорости движения – до 40 км/ч.



"В сентябре 2017 года заключен муниципальный контракт с новой подрядной организацией. Практически все работы на объекте сейчас завершены: подрядчик обустроил съезды с моста с обеих сторон и подъезды к нему с прилегающих улиц, установил щиты для защиты пешеходов от грязи и воды в непогоду, заканчивает установку новых пешеходных лестничных сходов", - подчеркнула администрация Волгограда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от руководства фирмы-подрядчика, проводившей работы на мосту, относительно заявлений мэрии. Корреспондент "Кавказского узла" побывал сегодня по указанному на сайте фирмы адресу, однако офиса компании там нет. Телефон, указанный на сайте компании, не отвечает.

Шкопинский: шум и вибрация на мосту увеличились из-за автобусов

Экраны, построенные на Комсомольском путепроводе, не решают проблему шума из-за возросшей грузонапряженности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления проектно-изыскательского института "Росгражданпроект" Игорь Шкопинский.

"Путепровод подвергался капремонту, в свое время это сооружение было построено с достаточно большим запасом по нагрузкам. Там построены шумозащитные экраны, поэтому шум и вибрация наоборот должны были уменьшиться. Однако они увеличились из-за того, что увеличилась грузонапряженность - там ходит более тяжелый транспорт, в первую очередь автобусы. Автобусы теперь ходят по мосту гораздо чаще, чем троллейбусы. Они должны ехать со скоростью до 40 км/ч, но едут гораздо быстрее. Раньше, когда колея была плохая и были выбоины, ограничивался скоростной режим, все старались ехать медленнее. Сейчас проезд стал более ровным, никто скоростной режим не соблюдает. За этим нужно следить", - подчеркнул он.

При этом в ответе Ольге Новопавловской от 13 декабря 2017 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", пресс-служба администрации указала, что в Волгограде "отсутствуют объездные дороги и недостаточно поперечных автодорог, соединяющих основные транспортные магистрали Волгограда".

"В данных условиях вопрос ограничения либо полного запрещения движения грузового автотранспорта через Комсомольский путепровод требует дополнительного изучения в части возможности перераспределения транспортных потоков на другие магистральные улицы общегородского и районного значения", - подчеркивается в ответе, подписанном замглавы администрации В.П. Сидоренко.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в Волгограде в 2018 году, в городе идет массовый ремонт и реконструкция дорог. По данным администрации, в строительном сезоне 2016 года на магистрали было направлено более 3 млрд рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Волгоград: цена мундиаля".