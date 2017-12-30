30 декабря 2017, 08:59

Медведев распорядился построить объездную дорогу в Волгограде

Строительство автодороги в обход южной части Волгограда включено в план по реконструкции трассы М-6 "Каспий".

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября 2016 года проект строительства волгоградской объездной дороги одобрил Росавтодор.

Дорожная сеть Волгограда не справляется с транзитным потоком автомобилей, заключил Росавтодор. Через город проезжают машины с пяти участков федеральных и шести региональных дорог, при этом они движутся через центр Волгограда по трем основным магистралям, а в южной части Волгограда - всего по одной.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству в Волгограде объездной дороги в план по строительству дорог федерального значения, говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте российского Кабмина. Распоряжение подписано 27 декабря.

Дорога пройдет в обход Дубовского, Городищенского и Светлоярского районов Волгограда, отмечается в документе.

Строительство будет вестись в рамках реконструкции трассы М-6 "Каспий". Реализация этого проекта позволит полностью вывести из областного центра транзитный поток автомобилей между Москвой и Астраханской областью, Калмыкией, Ставропольем, Дагестаном, морскими портами Каспия, говорится в сопроводительной записке к документу.

О сроках строительства дороги в документе не сообщается.

Примечание:

"Волгоград получил в подарок два удобных для инвалидов автобуса", "Власти Волгограда пытаются решить проблему вредных выбросов автомобилей", "Власти Волгоградской области готовы дотировать автобусные перевозки до 1 мая".

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