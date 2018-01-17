"Мемориал" назвал терактом поджог офиса в Назрани

17 января 2018, 10:53

Версию о поджоге офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии подтвердили записи камеры видеонаблюдения, рассказал "Кавказскому узлу" член совета "Мемориала" Олег Орлов. Правозащитники расценили это нападение как теракт.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в офисе ПЦ "Мемориал" на втором этаже двухэтажного здания в Назрани произошел пожар. Сгорели компьютеры и мебель, люди не пострадали. Не возникает сомнений, что возгорание возникло в результате поджога, рассказал "Кавказскому узлу" член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Версию о поджоге подтверждают записи камеры видеонаблюдения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов.

По его словам, видеокамера зафиксировала, как в 03.35 мск к фасаду здания подъехал автомобиль, откуда вышли два человека в масках. Они достали лестницу, приставили ее к зданию и поднялись к окну второго этажа, где расположен офис правозащитной организации. Приехавшие люди пытались сломать камеру, но, потерпев неудачу, выбили стекло и проникли внутрь здания.

С собой у неизвестных была канистра, уточнил Олег Орлов. Что именно они делали в офисе, неизвестно, но, по его словам, "очевидно, что разбрызгали некую жидкость по аудиториям и подожгли ее, использовав стеклянную бутылку". "На месте происшествия в одной из обгоревших комнат найдена обгоревшая, оплавленная, разбитая бутылка", - пояснил Олег Орлов.

В итоге сгорели три из шести комнат, принадлежащих ПЦ "Мемориал". "По-видимому, поджечь все не удалось, так как там крепкие двери. Из-за дефицита времени преступники посчитали, что огонь сам все за них доделает. Но сработала сигнализация, приехали пожарные и смогли остановить распространение огня", - рассказал Орлов.

Он уточнил, что ПЦ "Мемориал" квалифицирует инцидент как теракт. "Действия преступников четко подпадают под определение действий, описанных в законе о противодействию терроризма. Мы связываем теракт с преследованием и попыткой уничтожить работу ПЦ "Мемориал" на территории Ингушетии", - сообщил член совета "Мемориала".