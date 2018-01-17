Жители Чечни пожаловались на пытки после антинаркотических облав

17 января 2018, 08:31

Братья Магомед-Али и Магомед-Сидик Межидовы, задержанные в Чечне в рамках антинаркотической кампании, пожаловались в прокуратуру на пытки, вынудившие их оговорить себя. К задержанным по делам о наркотиках в Чечне применяют пытки, подтвердил бывший сотрудник правоохранительных органов республики.

В заявлении, направленном в прокуратуру, братья рассказали, что их задержали 14 августа 2017 года, но оформили задержание через две недели, 31 августа.

По словам Межидовых, их пытали током, металлопластиковой трубой, наручниками и скотчем, угрожая не прекращать пытки до получения признательных показаний. У братьев требовали имена односельчан, которые принимают или продают наркотики, а одному из них, Магомед-Сидику, угрожали возбуждением уголовного дела по "террористическим" статьям, сообщила 16 января "Медиазона" со ссылкой на расследование издания Republic.

В результате Магомед-Али был обвинен в продаже 20 августа более 16 граммов марихуаны за тысячу рублей, а Магомед-Сидик - в хранении почти 128 грамм марихуаны, которые у него нашли в тот же день во время личного осмотра. Защита указывает, что 20 августа братья уже были изолированы, указывая, что их задержание 14 августа видели соседи, после чего родственники носили им передачи, а самим Межидовым вызывали скорую помощь.

О масштабных задержаниях в Чечне подозреваемых в употреблении наркотических и психотропных веществ сообщалось и в октябре 2017 года. Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", предположили, что усиление борьбы с употреблением наркотиков является демонстративной акцией чеченских властей. При этом еще в октябре 2016 года Рамзан Кадыров заявил о выселении из Чечни торговцев наркотиками и их семей, а "Новая газета" распространила фрагмент аудиозаписи выступления Кадырова, когда он, по версии издания, пригрозил расстреливать наркоманов.

В материале Republic отмечается, что задержания в рамках объявленной руководством Чечни антинаркотической кампании отчасти напоминают массовые задержания жителей региона по подозрению в гомосексуализме. Также издание обращает внимание на 67 решений, вынесенных с августа 2017 года чеченскими судами по очень схожим делам о наркотиках - во всех случаях у людей, остановленных для проверки документов, находили марихуану, люди давали признательные показания и дела в итоге рассматривались в особом порядке.

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Силовики заявили, что нашли пакет с наркотиком в машине Титиева, а сам правозащитник заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком. Также Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Бывший силовик поставил наркотики в один ряд с геями и ваххабитами

Жители Чечни подтверждают информацию об избиении подозреваемых в обороте наркотиков и применении к ним пыток.

"Я ничуть не сомневаюсь в том, что такие пытки имели место. Осенью прошлого года задержали моего близкого родственника, обвинили в том, что он купил какие-то запрещенные таблетки и потом хотел передать их другому лицу. Сам он утверждает, что таблетки ему просто подбросили и требовали "сознаться", а когда он наотрез отказался, применили ток. Ему повезло - в дело вмешался один из высокопоставленных силовиков, состоявший в родстве с нашей семьей, поэтому через несколько дней [задержанного родственника] выпустили", - рассказал житель Чечни Ризван корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре 2016 года в чеченском сегменте WhatsApp была распространена видеозапись избиения мужчины группой людей, обвиняющих его в торговле наркотиками. И жертва, и те, кто его избивали, говорили при этом на чеченском.

Силовики "не церемонятся" с людьми, от которых нужно признание, причем заподозренные в обороте наркотиков подвергаются особенно жестоким пыткам, наравне с предполагаемыми геями или боевиками, утверждает бывший сотрудник силовых структур Чечни.

"Если есть связь с наркотиками, нетрадиционной ориентацией или ваххабитами, то унижать такого, избивать до полусмерти, применять ток - дело обычное. Такие методы обычно используются в первые дни, чтобы добиться признания. Понятно, что никто этого никогда не признавал и не признает", - рассказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

МВД Чечни опровергло информацию о пытках Межидовых

Вскоре после публикации Republic МВД Чечни выступило с опровержением информации о применении силовиками пыток к братьям Межидовым. По жалобе братьев следственные органы Чечни провели доследственную проверку, в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков было отказано "в связи с отсутствием события состава преступления", - говорится в сообщении, опубликованном 16 января на сайте ведомства.

Публикация "не соответствует действительности", хотя братья Межидовы действительно были задержаны в августе 2017 года в рамках антинаркотических рейдов и признали свою вину в незаконном обороте растительных наркотиков, заявил представитель МВД Чечни. Уголовные дела в отношении братьев уже направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, отметил он.

"Публикация о том, что в отношении задержанных применялись недозволенные меры воздействия и даже пытки, не соответствует действительности. Подобного рода информация, тиражируемая отдельными ангажированными СМИ, преследует цель очернить правоохранительные органы республики", - заявил представитель республиканского МВД корреспонденту "Кавказского узла".