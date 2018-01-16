16 января 2018, 16:18

Парламент Армении осудил геноцид езидов в Ираке

За проект заявления, осуждающий геноцид езидов в Ираке в 2014 году, проголосовали сегодня 91 из 92 присутствующих на заседании депутатов парламента Армении.

Как писал "Кавказский узел", представители езидской общины на акциях протеста в 2015 году потребовали от парламента Армении признать геноцидом нападения на езидов в Ираке. Однако парламент Армении предложил доработать материалы по геноциду езидов.

Представители езидов в Ираке регулярно подвергались нападениям со стороны радикально настроенных групп, а в июле и августе 2014 года частота таких нападений значительно возросла. Акции с требованием помочь езидам Ирака неоднократно проходили в Армении, Нагорном Карабахе и Грузии.

Армянский парламент сегодня одобрил проект заявления "Об осуждении геноцида езидов на подконтрольной террористическим группировкам территории в Ираке в 2014 году", передает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания, которая велась на сайте парламента, корреспондент "Кавказского узла".

По его данным, за проект заявления, авторами которого выступили все четыре парламентские фракции, проголосовал 91 депутат, еще один воздержался.

Необходимо осудить не только геноцид езидов, но и христианского меньшинства, а также мусульман, заявил до голосования депутат от правящей "Республиканской партии Армении" Самвел Фарманян.

Он назвал выборочным осуждение преступлений против езидского населения Ирака.

Его коллега по фракции Армен Ашотян в свою очередь отметил, что проект заявления касается исключительно преступлений, совершенных на территории Ирака. "Не исключено, что парламент также обратится к проблеме этнических чисток, осуществленных на территории Сирии и всего Ближнего Востока", - заявил он до голосования.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"В Ереване открылся памятник погибшим в Ираке езидам", "Езиды Армении призвали спасти езидов Ирака от истребления", "В Ереване представители езидской общины провели акцию в поддержку соотечественников в Ираке".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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