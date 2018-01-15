Сотрудники полиции. Азербайджан. Фото: Sputnik/Murad Orujov https://ru.sputnik.az/incidents/20180114/413586979/v-lenkorani-izbity-dve-zhenshhiny-odna-skonchalas.html

15 января 2018, 08:26

Пять участников массовой драки ранены в Баку

Правоохранители задержали трех молодых людей в связи с массовой дракой, которая произошла сегодня ночью в одном из ночных клубов в столице Азербайджана.

Массовая драка среди молодежи в ночном клубе в Низаминском районе Баку произошла минувшей ночью. Ножевые ранения получили пять человек, в том числе 30-летняя Эсмира Асадова, Туркана Мирзоева 1990 года рождения и Афгана Эйвазова 1987 года рождения.

В связи с инцидентом задержаны три человека, сообщает "АПА".

"Кавказский узел" писал также, что 4 января 22-летний мужчина был убит в массовой драке в Геранбойском районе Азербайджана, еще несколько человек были доставлены в больницы с ранениями. В тот же день еще одна массовая драка произошла в Баку. Во время конфликта был ранен ножом мужчина 1993 года рождения.

Примечание:

"Задержан предполагаемый участник массовой драки в Азербайджане", "Два человека пострадали в массовой драке в Сочи", "Водитель "Мерседеса" объявлен в розыск после массовой драки в Сочи".

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