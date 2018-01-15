Пять участников массовой драки ранены в Баку

15 января 2018, 08:26

Правоохранители задержали трех молодых людей в связи с массовой дракой, которая произошла сегодня ночью в одном из ночных клубов в столице Азербайджана.

Массовая драка среди молодежи в ночном клубе в Низаминском районе Баку произошла минувшей ночью. Ножевые ранения получили пять человек, в том числе 30-летняя Эсмира Асадова, Туркана Мирзоева 1990 года рождения и Афгана Эйвазова 1987 года рождения.

В связи с инцидентом задержаны три человека, сообщает "АПА".

"Кавказский узел" писал также, что 4 января 22-летний мужчина был убит в массовой драке в Геранбойском районе Азербайджана, еще несколько человек были доставлены в больницы с ранениями. В тот же день еще одна массовая драка произошла в Баку. Во время конфликта был ранен ножом мужчина 1993 года рождения.