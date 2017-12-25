25 декабря 2017, 16:31

Два человека пострадали в массовой драке в Сочи

Во время массовой драки в центре Сочи в ночь с 21 на 22 декабря один из участников конфликта попытался задавить пешехода, заявил очевидец произошедшего. Госпитализированы два человека, заявил сегодня представитель полиции.

По данным сотрудника МВД, по предварительным данным, конфликт произошел на на пересечении улиц Воровского и Либкнехта.

"Произошла драка с участием семи человек, в результате которой два человека доставлены в медицинское учреждение", - цитирует сегодня сотрудника УВД "Интерфакс".

По его словам, сообщение о нарушении общественного порядка поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи около двух часов ночи. При этом дата поступления сообщения не уточняется.

Согласно сервису "Яндекс.Карты" улицы Воровского и Либкнехта находятся в Центральной районе Сочи. Недалеко от пересечения этих улиц расположено здание УФМС России.

В свою очередь в группе "ДТП и ЧП | Сочи" в социальной сети "ВКонтакте" сегодня в 00.01 мск размещено сообщение с комментарием одного из очевидцев инцидента.

"Случилось все в ночь с 21 на 22 декабря. Мы с друзьями возвращались домой по улице Воровского, по пути зашли в магазин. В этот момент мимо проезжала шумная компания на Гелендвагене (Gelandewagen - машина марки Mercedes, - прим. "Кавказского узла") , оттуда вышел бородатый парень, зашёл в магазин и начал говорить, что ему не понравилось, как мы на него, якобы, смотрели. Слово за слово, вышли уже на улицу и все переросло в драку", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, один из участников драки "прыгнул за руль и начал пытаться нас сбить на машине". "В итоге мой друг сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и переломом лицевых костей (на видео видно как его сбивает джип)", - отмечается в сообщении, где приводится видеозапись инцидента.

Видеозапись, размещенная в сообщении, очень плохого качества, но на ней видно, как внедорожник резко разворачивается, один из участников драки падает, его пинают ногами подбежавшие молодые люди. Затем двое участников инцидента заскакивают в машину и она снова разворачивается и паркуется у тротуара на пешеходном переходе. Из автомобиля выходят двое и присоединяются к драке.

Пользователи соцсети осудили инцидент.

"Больше похоже на избиение", - написал пользователь с ником Андрей Мякотин.

"Ребят жалко....ни за что ни про что так избили...", - считает Виктория Токарева.

Комментариев участников драки по поводу произошедшего пока не поступало.