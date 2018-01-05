05 января 2018, 14:32

Задержан предполагаемый участник массовой драки в Азербайджане

Правоохранители сегодня отчитались о задержании Ревана Исмаилова, предполагаемого участника драки в Геранбойском районе, во время которой 4 января погиб один человек и еще четверо получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", 4 января 22-летний мужчина был убит в массовой драке в поселке Далимамедли Геранбойского района, еще несколько человек доставлены в больницы Гянджи с ранениями.

Геранбойская районная прокуратура и отдел полиции распространили совместное заявление о задержании Ревана Исмаилова, 1995 года рождения, который, по их версии, был одним из людей, которые во время конфликта в Далимамедли ударили ножами Эльхана Гасанова, Фахраддина Мамедова, Анара Хатами, Ниджата Алиева, а также Зульфугара Джаббарова, который от ранения скончался, пишет сегодня "АПА".

"Возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана", - цитирует сообщение ведомств издание.

Следователи устанавливают личности других участников драки, уточняет издание.

Напомним, что в тот же день, 4 января, еще одна массовая драка произошла в Баку. Во время конфликта был ранен ножом мужчина 1993 года рождения.

Примечание:

"Ужесточено обвинение по делу об убийстве школьников в Тбилиси", "Два человека пострадали в массовой драке в Сочи", "Водитель "Мерседеса" объявлен в розыск после массовой драки в Сочи".

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