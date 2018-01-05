05 января 2018, 02:27

Две массовые драки в один день произошли в Азербайджане

В массовой драке в Геранбое один человек убит, несколько получили ранения. В Баку массовая драка завершилась госпитализацией одного из участников.

Массовая драка произошла 4 января в поселке Далимамедли Геранбойского района Азербайджана.

В результате инцидента убит 22-летний мужчина, несколько получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы Гянджи, сообщает "Спутник-Азербайджан".

Вторая массовая драка произошла в поселке НЗС Хатаинского района Баку. Она завершилась нанесением ножевых ранений в грудь и живот мужчине 1993 года рождения. Он доставлен в тяжелом состоянии в городскую больницу №3, информирует АПА.

Примечание:

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