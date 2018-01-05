05 января 2018, 02:27
Две массовые драки в один день произошли в Азербайджане
В массовой драке в Геранбое один человек убит, несколько получили ранения. В Баку массовая драка завершилась госпитализацией одного из участников.
Массовая драка произошла 4 января в поселке Далимамедли Геранбойского района Азербайджана.
В результате инцидента убит 22-летний мужчина, несколько получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы Гянджи, сообщает "Спутник-Азербайджан".
Вторая массовая драка произошла в поселке НЗС Хатаинского района Баку. Она завершилась нанесением ножевых ранений в грудь и живот мужчине 1993 года рождения. Он доставлен в тяжелом состоянии в городскую больницу №3, информирует АПА.
"Ужесточено обвинение по делу об убийстве школьников в Тбилиси", "Водитель "Мерседеса" объявлен в розыск после массовой драки в Сочи", "Два человека пострадали в массовой драке в Сочи".
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