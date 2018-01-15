Голодающие дольщики в Краснодаре пожаловались на плохое самочувствие

15 января 2018, 01:23

Участники голодовки дольщиков ЖК "Территория счастья" в Краснодаре чувствуют головокружение и слабость, но скорую помощь пока не вызывали, рассказала представитель инициативной группы Алина Шевчук.

"Кавказский узел" информировал, что дольщики жилого комплекса "Территория счастья" неоднократно проводили митинги и объявляли голодовки протеста, требуя от власти провести проверку деятельности застройщика, а также включения этого ЖК в реестр проблемных объектов. Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки.

В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

Представитель инициативной группы дольщиков краснодарского жилого комплекса "Территория счастья" Алина Шевчук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что голодовка продолжается шестой день, и участие в ней принимают шесть человек. По ее словам, участники голодовки чувствуют головокружение и слабость.

"Скорую" пока не вызывали. Очень холодно. Пьём много сладкого чая и кофе, чтобы согреться, глюкоза пока спасает", - рассказала Алина Шевчук.

14 января согласованный с администрацией города пикет продолжился, участие в нем приняли шесть человек, сообщил дольщик Александр Шевчук.

13 января дольщики провели пикет. Они простояли весь день у закрытого офиса продаж строительной компании "Счастье" с плакатами, и обращались к проезжающим мимо автомобилистам с просьбой посигналить в поддержку акции.

"Поставили туристические палатки, чтобы хоть как-то греться. Я сейчас нахожусь на месте, со мной ещё трое мужчин. Мы меняемся. Днём одни дежурят, вечером другие", - рассказал мужчина, который также сообщил, что на месте постоянно дежурит сотрудник полиции, который находится в автомобиле.

"Никто из властей к нам не приехал, все делают вид, что нас нет. Но на этот раз мы пойдём до конца, больше не поверим в пустые обещания", - заявил Александр Шевчук.

Дольщица Светлана Карпова сообщила, что власти делают все, чтобы не вносить дольщиков "Территории счастья" в список обманутых.

По её словам, дольщики намерены в марте въехать в свои квартиры, которые не подключены к коммуникациям. Администрация города обеспечила охрану двух жилых домов до марта, дольщики опасаются, что после этого здания будут разграблены.

Люди, вкладывающие деньги в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик является вполне добросовестным, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно - единичные, самостоятельные обращения дольщиков зачастую остаются без должного внимания, подчеркивается в материале.