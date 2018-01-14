15 дольщиков ЖК "Территория счастья" провели пикет в Краснодаре

14 января 2018, 02:35

Дольщики жилого комплекса "Территория счастья" провели в Краснодаре пикет, участие в котором приняли 15 человек. Большинство прохожих отнеслись с сочувствием к проблеме дольщиков, рассказали участники акции. Голодовку продолжают шесть человек, сообщила председатель инициативной группы Алина Шевчук.

"Кавказский узел" писал, что дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно проводили митинги и объявляли голодовки протеста, требуя от власти провести проверку деятельности застройщика, а также включения этого ЖК в реестр проблемных объектов. Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки.

В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

13 января дольщики краснодарского ЖК "Территория счастья" начали серию бессрочных пикетов, согласованную с администрацией города. Представитель инициативной группы Алина Шевчук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что участие в пикете приняли 15 человек, голодовку продолжают шестеро.

Весь день у закрытого офиса продаж строительной компании "Счастье" дольщики простояли с плакатами: "Дольщики со всей России хотят жить в своих квартирах", "СК "Счастье" обманула людей от Калининграда до Камчатки", "Путин, помоги достроить наши дома".

"У нас почти все приезжие, другого жилья нет, обратно возвращаться некуда. Теперь мы, понаехавшие, готовы здесь умереть от голода", - рассказала дольщица Светлана Карпова. По её словам, голодающие жалуются на слабость, озноб и головокружение.

По словам Алины Шевчук, городские и краевые власти до сих пор не отреагировали на голодовку и пикет дольщиков.

"У нас постоянно дежурит полицейский, только он спрашивает, как мы себя чувствуем, не нужна ли нам медицинская помощь", - рассказала она. По её словам, свою помощь также предлагают случайные прохожие.

Один из участников пикета Александр Шевчук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что только на пятый день голодовки после согласования пикета с администрацией города им удалось разместить плакаты и выйти с импровизированным флешмобом для того, чтобы привлечь внимание жителей города.

"Мы встали вдоль дороги и обращались к проезжающим водителям с призывом: "Поддержи - посигналь!". Стоит отметить, что подавляющее большинство отнеслось с пониманием и отвечало нам. Также проезжающие снимали нас на видео. Мы в свою очередь надеемся на общественный резонанс", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Анастасия Акопян.

По мнению участницы акции Веры Травушкиной, обманутые дольщики не нужны никому, кроме сочувствующих обычных граждан.

"Власти продолжают только делать вид, что решают нашу проблему", - считает она.

11 января вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел встречу с дольщиками, на которой разъяснил им, что поиск инвестора ведется, однако их объект считается малопривлекательным с инвестиционной точки зрения.

"На совещании нам предложили попытаться отсудить доли в недостроенном доме. Но мы понимаем, что данное решение неисполнимо, так как это прямой путь к созданию ЖСК - таким образом власти пытаются переложить проблему на плечи нас, дольщиков. Мы же надеялись на то, что ими будут выполняться поручения президента о личной ответственности губернаторов за завершение проблемных объектов", - рассказала Травушкина.

Александр Шевчук рассказал, что в декабре суд продлил срок содержания под стражей главы ЖК "Территория счастья" Давида Купрадзе до марта 2018 года.

Дольщики ЖК "Территория счастья" добились возбуждения уголовного дела в отношении двух застройщиков - генерального директора ООО "КСС" Андрея Соколова и главы ЖК "Территория счастья" Давида Купрадзе. 20 октября по решению суда застройщики были взяты под домашний арест.

"Мы намерены формировать общественное мнение, поднимать и других дольщиков на борьбу как с такими застройщиками, так и с теми, кто помогает им грабить людей в государственных органах", - заявил Александр Шевчук.

"Кто-то (из пикетчиков, - прим. "Кавказского узла") болеет, у кого-то преклонный возраст, кто-то ждет ребенка, у кого-то не осталось денег на существование... Мы все брошены на самовыживание, и государство, которое поощряло таких, как Купрадзе, и самоустранялось от контроля над ними, не должно оставаться в стороне и бросать своих честных и добросовестных граждан на произвол судьбы", - считает Шевчук.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании 15 ноября 2017 года заверил, что дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков практически готовы. "Инвесторы найдены для ЖК "Таурас-96", ЖК "Территория счастья", - подчеркивалось в сообщении, опубликованном на сайте администрации края.

Люди, вкладывающие деньги в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик вполне добросовестный, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно - единичные, самостоятельные обращения дольщиков зачастую остаются без должного внимания, подчеркивается в материале.

