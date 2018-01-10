10 января 2018, 19:30

Дольщики "Территория счастья" объявили голодовку в Краснодаре

Власти не выполнили обещание найти инвестора, заявили обманутые дольщики краснодарского ЖК "Территория счастья" и пообещали голодать, пока строительство их дома не возобновится.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно проводили митинги и объявляли голодовки протеста, требуя от власти провести проверку деятельности застройщика, а также включения этого ЖК в реестр проблемных объектов. Последняя голодовка продолжалась с 13 сентября по 4 октября 2017 года.

В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки. "Сказать, что мы в отчаянии — это значит не сказать ничего. Мы опять готовы сутки напролет сидеть около стройки, несмотря на погоду. На этот раз мы голодаем до возобновления работ на объекте", - цитирует сегодня заявиление инициативной группы обманутых дольщиков ЖК "Территория счастья" KrasnodarMedia.

Дольщики отметили, что после прошлой голодовки прошло три с половиной месяца, но власти так и не выполнили своих обещаний. "Проходят совещания, нас приглашают на встречи, нам что-то каждый раз обещают. Для ответственных лиц из администраций города и края устанавливаются сроки и поручения, которые никто не выполняет. На сегодняшний день нет ни одного инвестора, готового закончить строительство наших домов", - заявили протестующие.

Они утверждают, что деньги, которые должны были пойти на продолжение строительства, уходили на посторонние счета, однако власти проигнорировали все обращения об этом, сообщает "Блокнот Краснодара".

Комментариев городских и краевых властей относительно заявлений дольщиков не поступало. О количестве голодающих не сообщается.

Люди, вкладывающие деньги в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик имеет хорошую репутацию, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", подготовленной "Кавказским узлом". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно - единичные, самостоятельные обращения дольщиков зачастую не находят должного внимания, отмечается в материале.

 

Примечание:

"Власти Волгоградской области пообещали дольщикам достроить два дома", "Пять человек осуждены по делу о мошенничестве с квартирами в Краснодаре", "Двое участников митинга обманутых дольщиков в Геленджике вызваны в суд".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2018, 00:14

10 января 2018, 23:53

  • Сторонников "Сасна Црер" разочаровала встреча с чиновником Минюста

    Активисты, перекрывшие улицу в Ереване с требованием перевести Армена Биляна и Смбата Барсегяна в другую тюрьму, не увидели конкретики в словах встретившегося с ними замглавы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Подсудимые по делу "Сасна Црер" в знак протеста покинули заседание суда и отказались от адвокатов.

10 января 2018, 23:53

10 января 2018, 23:49

10 января 2018, 22:54

  • 1 "ЭкоВахта" исключена из реестра иностранных агентов

    Министерство юстиции России исключило общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" из реестра иноагентов, сообщил представитель управления Минюста по Адыгее. Сами экологи назвали исключение организации из реестра “победой в конкретной войне”.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей