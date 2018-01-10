10 января 2018, 19:30

Дольщики "Территория счастья" объявили голодовку в Краснодаре

Власти не выполнили обещание найти инвестора, заявили обманутые дольщики краснодарского ЖК "Территория счастья" и пообещали голодать, пока строительство их дома не возобновится.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно проводили митинги и объявляли голодовки протеста, требуя от власти провести проверку деятельности застройщика, а также включения этого ЖК в реестр проблемных объектов. Последняя голодовка продолжалась с 13 сентября по 4 октября 2017 года.

В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки. "Сказать, что мы в отчаянии — это значит не сказать ничего. Мы опять готовы сутки напролет сидеть около стройки, несмотря на погоду. На этот раз мы голодаем до возобновления работ на объекте", - цитирует сегодня заявиление инициативной группы обманутых дольщиков ЖК "Территория счастья" KrasnodarMedia.

Дольщики отметили, что после прошлой голодовки прошло три с половиной месяца, но власти так и не выполнили своих обещаний. "Проходят совещания, нас приглашают на встречи, нам что-то каждый раз обещают. Для ответственных лиц из администраций города и края устанавливаются сроки и поручения, которые никто не выполняет. На сегодняшний день нет ни одного инвестора, готового закончить строительство наших домов", - заявили протестующие.

Они утверждают, что деньги, которые должны были пойти на продолжение строительства, уходили на посторонние счета, однако власти проигнорировали все обращения об этом, сообщает "Блокнот Краснодара".

Комментариев городских и краевых властей относительно заявлений дольщиков не поступало. О количестве голодающих не сообщается.

Люди, вкладывающие деньги в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик имеет хорошую репутацию, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", подготовленной "Кавказским узлом". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно - единичные, самостоятельные обращения дольщиков зачастую не находят должного внимания, отмечается в материале.