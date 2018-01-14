Жители двух населенных пунктов Кубани остались без газа

14 января 2018, 23:58

Газоснабжение станицы и поселка в Краснодарском крае прервано в результате аварии.

Авария произошла сегодня на газораспределительной станции "Пластуновская".

Без газа остались жители станицы Пластуновская и села Красносельского. "На ликвидацию аварии направлены специалисты компании "Динскаярайгаз", ремонтные работы планируется завершить утром в понедельник (15 января)", - цитирует источник в муниципальной дежурно-диспетчерской службе Динского района "Интерфакс".

По его словам, население проинформировано о необходимости соблюдения мер предосторожности. "Жителей станицы Пластуновской и села Красносельского предупредили о необходимости перекрыть краны на газовых приборах (газовых плитах, котлах, колонках) и дожидаться работников "Динскаярайгаз", - сказал сотрудник службы.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 января из-за аварии без газа остались десять населенных пунктов в Дагестане. В тот же день подача газа была возобновлена.