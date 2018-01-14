14 января 2018, 23:58

Жители двух населенных пунктов Кубани остались без газа

Газоснабжение станицы и поселка в Краснодарском крае прервано в результате аварии.

Авария произошла сегодня на газораспределительной станции "Пластуновская".

Без газа остались жители станицы Пластуновская и села Красносельского. "На ликвидацию аварии направлены специалисты компании "Динскаярайгаз", ремонтные работы планируется завершить утром в понедельник (15 января)", - цитирует источник в муниципальной дежурно-диспетчерской службе Динского района "Интерфакс".

По его словам, население проинформировано о необходимости соблюдения мер предосторожности. "Жителей станицы Пластуновской и села Красносельского предупредили о необходимости перекрыть краны на газовых приборах (газовых плитах, котлах, колонках) и дожидаться работников "Динскаярайгаз", - сказал сотрудник службы.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 января из-за аварии без газа остались десять населенных пунктов в Дагестане. В тот же день подача газа была возобновлена.

Примечание:

"Возобновлена подача газа в пять сел Дагестана", "Дагестанское село осталось без газа после схода селя", "Восемь сел на юге Дагестана отключены от газа после ДТП".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram. Качественные фото для публикации нужно присылать именно через Telegram, с обязательной пометкой «Наилучшее качество». Видео также лучше отправлять через канал в Telegram. Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS.
Лента новостей

15 января 2018, 02:22

15 января 2018, 01:23

15 января 2018, 00:34

15 января 2018, 00:29

14 января 2018, 23:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей