Газовая труба. © Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

11 января 2018, 20:47

Возобновлена подача газа жителям десяти сел в Дагестане

Газовики завершили ремонтные работы в Хасавюртовском районе Дагестана, возобновлена подача газа в дома пяти тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", утечка газа была обнаружена сегодня в 09:45 мск на надземном газопроводе на автотрассе Хасавюрт - Бабаюрт, без газа остались десять населенных пунктов.

Аварийные работы были завершены к 16:00 мск, информирует ТАСС.

Газоснабжение полностью восстановлено в 17:00 мск, со ссылкой на Минэнерго России передает "Интерфакс".

Примечание:

"Возобновлена подача газа в пять сел Дагестана", "Дагестанское село осталось без газа после схода селя", "Восемь сел на юге Дагестана отключены от газа после ДТП".

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