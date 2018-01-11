11 января 2018, 20:47

Возобновлена подача газа жителям десяти сел в Дагестане

Газовики завершили ремонтные работы в Хасавюртовском районе Дагестана, возобновлена подача газа в дома пяти тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", утечка газа была обнаружена сегодня в 09:45 мск на надземном газопроводе на автотрассе Хасавюрт - Бабаюрт, без газа остались десять населенных пунктов.

Аварийные работы были завершены к 16:00 мск, информирует ТАСС.

Газоснабжение полностью восстановлено в 17:00 мск, со ссылкой на Минэнерго России передает "Интерфакс".