13 января 2018, 10:46

Силовики отказались выдать семье тело убитого в Автурах

Родные Хамзата Баймурадова, который подозревался в убийстве начальника отделения полиции и был застрелен при задержании, опасаются кровной мести, сообщили жители села Автуры. Близкие не смогли захоронить Баймурадова, потому что тела убитых террористов семьям не выдаются, заявил "Кавказскому узлу" сотрудник чеченской полиции.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 января в селе Автуры Шалинского района был застрелен начальник местного отделения полиции Абубакар Устарханов. По версии силовиков, подозреваемый в убийстве Хамзат Баймурадов при попытке задержания оказал сопротивление и был убит ответным огнем. 7 января жители села сообщили, что после убийства Устарханова были задержаны все мужчины из числа близких родственников Хамзата Баймурадова.

27-летний Хамзат Баймурадов ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил 4 января источник "Кавказского узла" в МВД по Чечне.

Мужчины из числа родственников Баймурадова либо покинули село, либо не появляются на улицах, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый семьи Баймурадова. "За убийством человека у нас следует кровная месть, поэтому у них есть все основания опасаться. Обычно в подобных ситуациях подключаются старейшины, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие и попытаться разрешить дело миром. Но в этом случае это пока исключено", - сказал мужчина.

Родные Хамзата Баймурадова отказываются от комментариев. "Семья и знакомые Хамзата Бамурадова ничего говорить не хотят. По всей вероятности, опасаются каких-то более негативных последствий для себя", - сообщил руководитель одной из НПО Чечни, попросивший не называть своего имени. Он отметил корреспонденту "Кавказского узла", что тело Хамзата Баймурадова до сих пор не выдано его семье, поминки (тезет) по нему в селе Автуры не проводились. Это подтвердили "Кавказскому узлу" и местные жители.

"Тела убитых террористов их семьям не выдаются", - заявил "Кавказскому узлу" сотрудник МВД Чечни, объясняя причину невыдачи тела Баймурадова. При этом он сослался на федеральное законодательство.

4 января в Интернете было опубликовано видео, на котором, по версии пользователей соцсетей, показано брошенное на сельской площади тело Хамзата Баймурадова.

Полицейский не подтвердил информацию о задержании родных Хамзата Баймурадова. "Никаких массовых задержаний в Автурах не было. Личность убийцы Абубакара Устараханова была установлена практически сразу и были приняты меры по установлению его местонахождения и задержанию. По адресам, где он мог находиться, проводились проверки", - пояснил сотрудник полиции.

Он рассказал подробности попытки задержания Баймурадова. "Преступник скрылся на машине убитого им полицейского, но на выезде из села машина застряла. Он бросил ее и скрылся. Позднее преступник был обнаружен, когда попытался покинуть населенный пункт. При попытке задержания Баймурадов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем", - заявил офицер полиции.

В МВД республики рассказали, что у убитого в Автуры начальника поселкового отделения полиции осталось пятеро детей. Семье погибшего оказана материальная помощь.

Местные жители отзываются о Хамзате Баймурадове как о конфликтном человеке. "До совершения убийства начальника полиции Баймурадов вроде бы какое-то время следил за ним. Лично я не знал ни его самого, ни его семью, но те люди, с кем мы говорили на эту тему, отзывались о нем как о конфликтном человеке с довольно тяжелым характером", - рассказал "Кавказскому узлу " местный житель Апти.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"