12 января 2018, 11:40

Экстренное предупреждение объявлено еще в трех регионах СКФО

Опасность схода лавин, помимо Кабардино-Балкарии, ожидается также в горах Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии до сегодняшнего вечера.

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели предупредили о лавиноопасности на высотах от 1000 метров в Кабардино-Балкарии 11 января. Прогноз действует до 18.00 мск 12 января.

На аналогичный период времени сохранится вероятность схода лавин также в горах Дагестана выше 2000 метров, Карачаево-Черкесской Республики - выше 1000 метров и в горных районах Северной Осетии выше 1000 метров, сообщается на сайтах регональных МЧС.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям этих регионов воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки.

При этом в Карачаево-Черкесии существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше муниципального характера. Они могут быть связаны с повреждением автодорог, канатных дорог, зданий, линий связи и электропередачи, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по республике.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем и вечером в дагестанском Гунибе осадков не ожидается, температура воздуха +6 градусов днем и +2 ночью, скорость ветра 10 метров в секунду и 8 метров в секунду. В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, в течение дня будет идти сильный дождь при температуре -11 градусов, скорость ветра скоростью 11 метров в секунду днем и 12 метров в секунду ночью. При этом ночью дождь продолжится. В североосетинском Алагире днем и вечером осадков также не ожидается, температура воздуха +1 и +0 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду и 2 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.