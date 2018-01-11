11 января 2018, 23:52

МЧС вновь продлило предупреждение о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 12 января, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", предупреждение о лавиноопасности на высотах от 1000 метров было объявлено в республике вечером 9 января и продлено до сегодняшнего вечера.

Лавиноопасность в Кабардино-Балкарии сохранится до 18:00 мск 12 января, сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в кабардино-балкарском поселке Терскол осадков не ожидается, температура воздуха составит -9 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. Днем 12 января прогнозируются умеренные осадки, температура поднимется до -4, ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные для получения более точного прогноза. Сервисом можно пользоваться и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели вышли на помощь туристу в Кабардино-Балкарии", "Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии в связи с непогодой", "Турист эвакуирован с травмой в горах Карачаево-Черкесии".

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