Сейсмограмма землетрясения. © Sputnik/ G. Koposov https://sputnik-georgia.ru/georgia/20170509/235907069/Zemletrjasenie-proizoshlo-na-vostoke-Gruzii.html

11 января 2018, 08:35

Землетрясение произошло на юго-востоке Азербайджана

Подземный толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован сегодня утром в Астаринском районе Азербайджана, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 07:13 по местному времени (06:13 мск).

Эпицентр толчка находился на глубине 29 километров в точке с координатами 38.53 градуса северной широты и 48.66 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Астаринского района Азербайджана, примерно в 19 километрах от райцентра города Астара.

Информации о пострадавших или повреждения вследствие землетрясения не поступало. На сайте МЧС Азербайджана, по данным на 08.35 мск 11 января, информации о сейсмособытии не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что поздно вечером 5 января землетрясение магнитудой 2,7 произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря в 24 километрах к северо-западу от селения Нардаран на востоке Азербайджана.

Примечание:

"Землетрясение произошло на юге Грузии", "Два землетрясения произошло на Ставрополье", "Землетрясение произошло близ азербайджанского села".

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