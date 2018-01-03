03 января 2018, 23:59
Землетрясение произошло на юге Грузии
Подземный толчок магнитудой 2,3 зарегистрирован в Боржомском районе Грузии, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 08:51 по местному времени (09:51 мск).
Эпицентр толчка находился на глубине семи километров в точке с координатами 41.73 градуса северной широты и 43.26 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Боржомского района Грузии, примерно в 16 километрах юго-западнее Боржоми, в окрестностях села Дгвари.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 декабря землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Дманисском районе Грузии.
"Землетрясение произошло на северо-западе Кабардино-Балкарии", "Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Чечне", "Землетрясение произошло в центре Азербайджана".
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