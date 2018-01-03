03 января 2018, 23:59

Землетрясение произошло на юге Грузии

Подземный толчок магнитудой 2,3 зарегистрирован в Боржомском районе Грузии, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло сегодня в 08:51 по местному времени (09:51 мск).

Эпицентр толчка находился на глубине семи километров в точке с координатами 41.73 градуса северной широты и 43.26 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится на территории Боржомского района Грузии, примерно в 16 километрах юго-западнее Боржоми, в окрестностях села Дгвари.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 декабря землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Дманисском районе Грузии.