01 января 2018, 15:05

Два землетрясения произошло на Ставрополье

В первый день 2018 года в Курском районе Ставропольского края было зафиксировано сразу два подземных толчка. Жертв и разрушений нет, рапортовало региональное управление МЧС.

Утром 1 января в 08.35 на территории Курского района произошло землетрясение, которое повторилось через три минуты. Магнитуда подземных толчков составила 3,7 и 3,3 балла соответственно. Эпицентр землетрясений, по данным Единой геофизической службы РАН, находился на глубине 10 километров.

"Звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Информация уточняется", - сообщил сайт Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 43,81 градуса северной широты и 45,04 градуса восточной долготы, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", ближайшими к эпицентру населенными пунктами являются станица Ищерская и село Рубежное Наурского района Чечни. По итогам всероссийской переписи населения 2010 года, в Ишерской жили более 4,8 тысячи человек. В Рубежненском сельском поселении, по данным Госкомстата на 2017 год, проживает более 2,7 тысячи человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 декабря подземные толчки были зафиксированы близ села Серноводского в Ставропольском крае.

Примечание:

"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Ставрополье", "Землетрясение в Карачаево-Черкесии ощутили жители соседних регионов", "Землетрясение магнитудой 4 произошло на Ставрополье".

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