01 января 2018, 11:22

Землетрясение произошло близ азербайджанского села

Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован сегодня в километре от села Лагич Исмаиллинского района.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 09.49 мск.

Эпицентр толчка располагался на глубине 12 километров в точке с географическими координатами 40,85 градуса северной широты и 48,37 градуса восточной долготы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка находится в Исмаиллинском районе в километре от села Лагич. По данным Государственного статистического комитета Азербайджана, в 2013 году в Лагиче жили около 900 человек.

На сайте МЧС Азербайджана информация о жертвах или разрушениях в результате сейсмособытия, по состоянию на 11.21 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 23 декабря 2017 года в Исмаиллинском районе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,0. Информации о жертвах и разрушениях тогда не поступало.