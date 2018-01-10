10 января 2018, 20:49

Задержанный в Панкиси обвинен в пособничестве террористам

Жителю Грузии Зурабу Идоидзе предъявлено обвинение в пособничестве Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный не признает вину и не дает показаний, сообщил его адвокат.

"Кавказский узел" сообщал, что Зураб Идоидзе был задержан 9 января. По данным спецслужб, Зураб Идоидзе подвез Чатаева и членов его группировки из турецкого города Хопа к дороге в Грузию.

21-22 ноября 2017 года в Тбилиси прошла спецоперация, в ходе которой были убиты Ахмед Чатаев и еще двое предполагаемых боевиков, один человек был задержан. 26 декабря Служба госбезопасности Грузии объявила о задержании в Панкисском ущелье пятерых граждан Грузии, заподозренных в связях с группой Чатаева, однако они не признали своей вины. Сегодня один из задержанных, раненный силовиками в голову, скончался. Кроме того, сегодня в Турции был арестован гражданин Грузии Гоча Сагинадзе, знакомый с Чатаевым.

Сегодня Зурабу Идоидзе было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 331 УК Грузии (поддержка террористической организации), сообщил адвокат задержанного Давид Модебадзе. "Я видел задержанного. Он по-прежнему пользуется правом молчания и не признает себя виновным по предъявленному обвинению", - цитирует адвоката "ИнтрепрессНьюс".

После обыска в доме Идоидзе его соседи сообщили, что задержанный собирался в ближайшие дни улететь с семьей в Канаду, информирует "Грузия Online".

О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Примечание:

"Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили", "Грузинские врачи согласились на перевод Мачаликашвили в зарубежную клинику", "Ухудшилось состояние раненного во время спецоперации в Панкиси".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2018, 00:14

10 января 2018, 23:53

  • Сторонников "Сасна Црер" разочаровала встреча с чиновником Минюста

    Активисты, перекрывшие улицу в Ереване с требованием перевести Армена Биляна и Смбата Барсегяна в другую тюрьму, не увидели конкретики в словах встретившегося с ними замглавы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Подсудимые по делу "Сасна Црер" в знак протеста покинули заседание суда и отказались от адвокатов.

10 января 2018, 23:53

10 января 2018, 23:49

10 января 2018, 22:54

  • 1 "ЭкоВахта" исключена из реестра иностранных агентов

    Министерство юстиции России исключило общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" из реестра иноагентов, сообщил представитель управления Минюста по Адыгее. Сами экологи назвали исключение организации из реестра “победой в конкретной войне”.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты