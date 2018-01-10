10 января 2018, 20:49

Задержанный в Панкиси обвинен в пособничестве террористам

Жителю Грузии Зурабу Идоидзе предъявлено обвинение в пособничестве Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный не признает вину и не дает показаний, сообщил его адвокат.

"Кавказский узел" сообщал, что Зураб Идоидзе был задержан 9 января. По данным спецслужб, Зураб Идоидзе подвез Чатаева и членов его группировки из турецкого города Хопа к дороге в Грузию.

21-22 ноября 2017 года в Тбилиси прошла спецоперация, в ходе которой были убиты Ахмед Чатаев и еще двое предполагаемых боевиков, один человек был задержан. 26 декабря Служба госбезопасности Грузии объявила о задержании в Панкисском ущелье пятерых граждан Грузии, заподозренных в связях с группой Чатаева, однако они не признали своей вины. Сегодня один из задержанных, раненный силовиками в голову, скончался. Кроме того, сегодня в Турции был арестован гражданин Грузии Гоча Сагинадзе, знакомый с Чатаевым.

Сегодня Зурабу Идоидзе было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 331 УК Грузии (поддержка террористической организации), сообщил адвокат задержанного Давид Модебадзе. "Я видел задержанного. Он по-прежнему пользуется правом молчания и не признает себя виновным по предъявленному обвинению", - цитирует адвоката "ИнтрепрессНьюс".

После обыска в доме Идоидзе его соседи сообщили, что задержанный собирался в ближайшие дни улететь с семьей в Канаду, информирует "Грузия Online".

О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".