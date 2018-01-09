09 января 2018, 22:06

Директор фирмы в Волгограде осужден за неуплату 100 млн налогов

Руководитель фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 100 миллионов рублей и приговорен к двум с половиной годам колонии.

Судом установлено, что фирма осужденного специализировалась на купле-продаже железнодорожных вагонов, а также ремонте дорог в Волгограде. С 2011 по 2013 год, по данным следователей, коммерсант прописывал в документах шесть лжепредприятий, которые якобы ремонтировали вагоны, поставляли запчасти и привлекались как субподрядчики при ремонте городских автодорог.

"В действительности, как установили следователи, работы по ремонту дорожного полотна выполнялись силами подчиненных осужденного, а продаваемые вагоны вовсе не ремонтировались. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей", - заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Директор фирмы признан виновным по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следователи наложили арест на его имущество, включая земельные участки и автомобили, на общую сумму около 80 миллионов рублей. Коммерсант приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. "На стадии расследования и судебного рассмотрения уголовного дела директор фирмы категорически отрицал свою вину в содеянном", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре прошлого года Центральный райсуд Волгограда признал директора предприятия уклонившимся от уплаты налогов и обязал его выплатить государству более 28 миллионов рублей.