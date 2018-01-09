09 января 2018, 22:06

Директор фирмы в Волгограде осужден за неуплату 100 млн налогов

Руководитель фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 100 миллионов рублей и приговорен к двум с половиной годам колонии.

Судом установлено, что фирма осужденного специализировалась на купле-продаже железнодорожных вагонов, а также ремонте дорог в Волгограде. С 2011 по 2013 год, по данным следователей, коммерсант прописывал в документах шесть лжепредприятий, которые якобы ремонтировали вагоны, поставляли запчасти и привлекались как субподрядчики при ремонте городских автодорог.

"В действительности, как установили следователи, работы по ремонту дорожного полотна выполнялись силами подчиненных осужденного, а продаваемые вагоны вовсе не ремонтировались. Такая преступная схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей", - заявили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Директор фирмы признан виновным по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следователи наложили арест на его имущество, включая земельные участки и автомобили, на общую сумму около 80 миллионов рублей. Коммерсант приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. "На стадии расследования и судебного рассмотрения уголовного дела директор фирмы категорически отрицал свою вину в содеянном", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре прошлого года Центральный райсуд Волгограда признал директора предприятия уклонившимся от уплаты налогов и обязал его выплатить государству более 28 миллионов рублей.

Примечание:

"Налоговый инспектор в Волжском приговорена к 7 годам колонии", "Александр Галда осужден на пять лет за аферу со зданием школы в Волгоградской области", "Депутат в Волгоградской области получил за крупное мошенничество условный срок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 января 2018, 23:59

09 января 2018, 23:53

09 января 2018, 23:52

  • Ученые встали на защиту краснодарского “Мемориала”

    На Кубани при оценке деятельности краснодарского краевого общества “Мемориал” журналистами и деканом местного университета были допущены приемы “сталинской пропаганды”, работа организации была оценена тенденциозно и поверхностно, заявили в открытом письме ученые.

09 января 2018, 23:44

  • Защита обвинила следствие по делу Цкаева в саботаже

    Трое полицейских, обвиненных в смерти Владимира Цкаева во Владикавказе, отпущены из-под стражи под подписку о невыезде. Родные Владимира Цкаева и адвокат семьи считают, что следствие специально обеспечило их освобождение.

09 января 2018, 23:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей