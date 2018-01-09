09 января 2018, 21:01

Свалка писем в Ростове-на-Дону обернулась конфликтом "Газпрома" и "Почты России"

Жители Ростова-на-Дону обнаружили на свалке пачку конвертов с уведомлениями от компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону". Компания направила "Почте России" претензию о нарушении договора доставки.

"Кавказский узел" информировал, что в июле житель Ростова-на-Дону нашел в районе яхт-клуба десятки пустых упаковок от почтовых отправлений. В сентябре еще одна свалка разграбленных посылок обнаружена на трассе возле Ростова-на-Дону.

После июльского инцидента полицейские задержали подозрению в хищении почтовых вложений сотрудника "Почты России", было возбуждено уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). Тогда с жалобами на кражу посылок в "Почту России" обратились несколько сотен жителей Ростовской области.

Сообщение в паблике "Ростов Папа" "ВКонтакте", 8 января 2018 года.Сообщение об очередной свалке писем на Магнитогорской улице появилось в сообществе "Ростов Папа" в социальной сети "ВКонтакте" 8 января. На опубликованной фотографии видно, что большое количество конвертов с логотипом "Газпрома" лежит среди мусора на земле, некоторые конверты распечатаны. Пользователи социальных сетей предположили, что в конвертах находятся счета за газ.

Отправления были адресованы жителям Западного микрорайона Ростова-на-Дону. Горожане отметили, что конверты не могли быть украдены из почтовых ящиков, поскольку ящики в их домах запираются на замок, сообщило сегодня издание "Ростовские вести".

Отправитель писем, "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", уточнил, что в обнаруженных на свалке конвертах находятся уведомления о прекращении поставки газа абонентам в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

"Если абонент не заключил договор на обслуживание газового оборудования, ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" вправе остановить поставку газа абонентам даже в отопительный период. Такие меры необходимы для предупреждения участившихся случаев отравления угарным газом в отопительный сезон", - процитировало издание РИА "Новости" слова замдиректора "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Марину Лагутину.

По информации Лагутиной, абонентам, которым уведомление не было доставлено, отключать газ не будут. Вместе с тем "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" направил "Почте России" претензию за нарушение договора о доставке корреспонденции - жителям Ростовской области было направлено 64 тысячи уведомлений, доставка каждого по договору стоила 70 рублей, а в общей сложности предприятие заплатило "Почте России" 4,5 миллионов рублей.

"В претензии, направленной "Почте России", мы хотим узнать, сколько таких уведомлений доставлено адресатам. Уже после подсчетов станет понятно, как компания будет действовать дальше", - приводит сегодня 1Rnd слова официального представителя ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Ангелины Волковой.

Пресс-служба УФПС Ростовской области в свою очередь сообщила, что выброшенные письма от газовиков уже собраны и скоро будут доставлены адресатам, отметило издание.

Примечание:

"Задержан подозреваемый в массовом хищении посылок в Ростове-на-Дону", "Почта России принимает открытыми посылки в Краснодарский край и Адыгею", "Почтальон из Волгоградской области заподозрена в присвоении пенсий".

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