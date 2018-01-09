Водители и пассажиры ожидают открытия Военно-Грузинской дороги. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

09 января 2018, 19:34

Ограничено движение по Военно-Грузинской дороге

Проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге запрещен до улучшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.

По данным спасателей, выезд большегрузов из России в Грузию запрещен сегодня с 18:30 мск.

Для водителей развернуты пункты обогрева, говорится сегодня на сайте МЧС Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что ранее, с 1 по 3 января, выезд из России через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для всех видов транспорта, а с 3 по 4 января сохранялись ограничения для большегрузов.

На "Кавказском узле" размещена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" для тех, кто решил поехать из России в Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды умеренные осадки, температура воздуха -5 градусов, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. В ночь на 10 января осадки прекратятся, температура достигнет -6 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.

Примечание:

"Грузия закрыла дорогу к границе с Арменией", "Снегопад на несколько часов прервал транспортное сообщение в Нагорном Карабахе", "Задержанные в Москве самолеты доставили пассажиров в Ереван".

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