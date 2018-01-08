08 января 2018, 21:45

Второй полицейский умер после ДТП в Ереване

Задержан предполагаемый виновник ночного ДТП в Ереване, жертвами которого стали двое сотрудников полиции.  

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 января в Ереване столкнулись Toyota Corolla и BMW X6. В автомобиле Toyota Corolla находились двое полицейских, которые были на дежурстве. Один из них, водитель Арег Давтян, погиб на месте, а его коллега был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Водитель BMW X6 сбежал с места аварии, в его машине нашли несколько комплектов армянских и российских номеров.

Полицейский Хачик Гаспарян, госпитализированный с тяжелыми травмами после ДТП в центре Еревана, умер сегодня в больнице, сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Трузян, подозреваемый, водитель BMW X6 Саргис Варданян, уже задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Армении - статье 242 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и статье 244 (Оставление места ДТП).

Примечание:

"Три человека задержаны после стрельбы в Ереване", "Двое военнослужащих армии Армении пострадали в ДТП", "Пассажиры автобуса из Армении госпитализированы после ДТП в Грузии".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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