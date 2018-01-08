08 января 2018, 11:41

Два полицейских стали жертвами ДТП в Ереване

В результате ночной аварии в Ереване один из сотрудников дорожной полиции погиб, второй госпитализирован с травмами. Предполагаемый виновник ДТП скрылся.

Информация о ДТП, которое произошло на перекрестке улицы Абовяна и проспекта Саят-Нова в Ереване, поступила к спасателям сегодня в 04.13 по местному времени (03.13 мск).

В результате столкновения автомобилей марок Toyota Corolla и BMW X6 погиб водитель Toyota Corolla – он умер в медицинском центре ''Наири'', куда был доставлен после аварии. Второй пострадавший из этой же машины с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован в другую клинику. Его состояние здоровья врачи оценили как крайне тяжелое, сообщается на сайте МЧС Армении.

Жертвы ДТП - полицейские, которые находились на дежурстве, у погибшего недавно родился ребенок. BMW X6 после столкновения с полицейским автомобилем врезался в рекламный щит и вылетел на тротуар, его водитель скрылся с места происшествия. Полицейские в машине нашли несколько автомобильных номеров - армянских и российских, пишет со ссылкой на информацию Shamshyan.com портал NEWS.am.

Как писал "Кавказский узел", 3 января в результате столкновения двух легковых автомобилей в Лорийской области Армении погибли два человека, шестеро были госпитализированы, в том числе двое детей.