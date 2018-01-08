08 января 2018, 15:39

Взрывом гранаты поврежден дом Хазбиевых в Назрани

Сегодня ночью во двор дома, где живут родители Магомеда Хазбиева, была брошена граната, сообщил младший брат ингушского оппозиционера Мурад.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мехк-Кхел" Магомед Хазбиев находится под государственной защитой в Чечне с 2015 года в связи с тем, что, по словам оппозиционера, на него неоднократно совершались покушения.

Граната во дворе домовладения родителей Магомеда Хазбиева в Назрани по улице Цороева была взорвана сегодня в 02.30 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Мурад Хазбиев.

Во время взрыва в доме находились престарелые родители Магомеда Хазбиева и семья самого Мурада: жена и четверо детей, самому младшему из которых четыре месяца. Никто из членов семьи от взрыва не пострадал.

От взрыва полностью сгорела одна находившаяся во дворе машина "Мерседес", еще один автомобиль был сильно посечен осколками. Также значительные повреждения от осколков гранаты получили входные двери дома, сильно посечена осколками стена домовладения. Начавшийся пожар был потушен при помощи соседей.

Информации о происшествии на сайтах МВД Ингушетии и следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии к 15.40 мск 8 января не было.

Напомним, по информации родственников Хазбиева, его дом в Назрани был обстрелян и в ночь на 17 февраля 2015 года. Тогда Магомед Хазбиев заявил, что обстрел дома является попыткой помешать его оппозиционной активности.

Автор: Татьяна Гантимурова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"