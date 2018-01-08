08 января 2018, 14:02

Тумсо Абдурахманов вышел из польской тюрьмы

Объявленный в розыск в России уроженец Грозного Тумсо Абдурахманов сегодня заявил, что продолжит добиваться политического убежища в Польше.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря 2017 года Тумсо Абдурахманов обратился из депортационной тюрьмы в Варшаве к польским властям и представителям ООН с просьбой предоставить ему и его семье политубежище, в котором ему отказали власти Польши, и не допустить высылки в Россию.

Тумсо Абдурахманов назвал причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Власти Грузии отказали ему в предоставлении политубежища, а 19 июля 2017 года Абдурахманов сообщил о своем задержании в одной из стран, куда он уехал из Грузии. Правозащитный центр "Мемориал" просил Генпрокуратуру России вмешаться в дело Тумсо Абдурахманова. Опасения за судьбу Абдурахманова также выразила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. На "Кавказском узле" опубликована биография Тумсо Абдурахманова.

Тумсо Абдурахманов сегодня ночью опубликовал на своей странице в Facebook пост из двух слов: "Я свободен!". В комментариях под этой записью Тумсо Абдурахманов поблагодарил пользователей соцсети, поздравивших его с освобождением, и пояснил, что находился под стражей шесть месяцев.

При этом блогер, по состоянию на 14.02 мск, не ответил на вопросы пользователей Facebook о том, находится он сейчас в Польше или Грузии.

Тумсо Абдурахманов отпущен на свободу в Польше по решению суда высшей инстанции, в которую он обратился после отказа властей предоставить ему и его семье защиту, пишет сегодня "Кавказ.Реалии", не уточняя дату освобождения мужчины.

По словам Абдурахманова, он намерен добиваться предоставления убежища в Польше, сообщает издание.

Примечание:

"Тумсо Абдурахманов заявил о своем задержании в Грузии", "Яшин обвинил партию власти в поддержке криминала на юге России", "Правозащитники связали покушение на Цечоева с угрозами из Чечни".

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