07 января 2018, 13:57

Продлен прогноз о лавиноопасности в четырех регионах СКФО

Вероятность схода снежных лавин сохранится до вечера 8 января в горах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, предупредили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 6 января спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Дагестана и Кабардино-Балкарии. Высокая вероятность схода лавин сохранится до вечера 6 января, сообщило МЧС. В тот же день предупреждение о лавиноопасности до вечера 7 января было также объявлено в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Опасность схода лавин сохранится на высоте более 1000 метров в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана с 18.00 мск 7 января до 18.00 мск 8 января, сообщила сегодня пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

Экстренное предупреждение объявлено в связи с тем, что снежные лавины могут повредить здания, линии связи и электропередачи, перекрыть дороги, мосты и тоннели и повлечь гибель людей, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавиноопасности в Чечне", "Опасность схода лавин осложнила поиски пропавших в горах Азербайджана", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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