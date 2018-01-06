06 января 2018, 23:58

Предупреждение о лавиноопасности объявлено в Северной Осетии

Спасатели прогнозируют опасность схода лавин в горах Северной Осетии до вечера 7 января.

"До 18.00 мск 7 января в горных районах республики выше 1000 метров лавиноопасно", - сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ведомство рекомендует жителям и гостям республики не выходить в горы в лавиноопасный период. Находясь в горах, следует избегать небольших оврагов, лощин и долин с крутыми склонами, сообщается на сайте МЧС.

"Кавказский узел" ранее писал, что предупреждение о лавиноопасности действует также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Алагире без осадков, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. 7 января осадков также не ожидается, температура поднимется до +9, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.