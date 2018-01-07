07 января 2018, 08:44

Ошибка водителя названа предположительной причиной ДТП в Баку

По предварительным данным, авария на Зыхском шоссе, в которой пострадали 15 человек, произошла из-за неосторожности водителя, сообщило Бакинское транспортное агентство.

Как писал "Кавказский узел", 6 января на Зыхском шоссе в Баку съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус №175. В результате ДТП пострадали 15 человек. Двое из них, 57-летняя женщина и 19-летний молодой человек, находятся в реанимации. По словам очевидцев, автобус двигался с большой скоростью.

По предварительным данным, авария произошла из-за неосторожности водителя, сообщило Бакинское транспортное агентство (БТА).

"В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в связи с происшествием", - пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу БТА "АПА".

Агентство подчеркнуло, что по закону прием водителей на работу в транспортные компании происходит без участия БТА. "А это, в свою очередь приводит к тому, что пассажирскими автобусами управляют непрофессиональные водители", - процитировал 6 января сообщение пресс-службы агентства Trend.

Примечание:

"Авария на уличных гонках привела к аресту внука вице-премьера Азербайджана", "10 пассажирок автобуса госпитализированы в Азербайджане после ДТП", "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку".

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