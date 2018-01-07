07 января 2018, 01:51

Число пострадавших при ДТП в Баку выросло до 15

Двое из пострадавших в аварии с пассажирском автобусом в Баку находятся в тяжелом состоянии, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", пассажирский автобус №175 перевернулся на Зыхском шоссе в Баку 6 января. По словам очевидцев, автобус двигался с большой скоростью. Первоначально сообщалось, что пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщило АПА.

Двое из пострадавших, 57-летняя женщина и 19-летний молодой человек, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшие при аварии дети отправлены на амбулаторное лечение, сообщило со ссылкой на сотрудников городской больницы №3 издание Trend.