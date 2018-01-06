06 января 2018, 21:19

В азербайджанском селе найдена граната

Специалисты нашли гранату на территории села Юхары Гарадаглы Тертерского района и отправили ее на обезвреживание.

Граната F-1 была найдена на территории домовладения. На место прибыла специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования, сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

"Были проведены осмотры на территории площадью 500 квадратных метров от места обнаружения гранаты. Других опасных веществ и устройств обнаружено не было", - цитирует источник в агентстве АПА.

Боеприпас доставлен для уничтожения в центр ANAMA, добавили в агентстве.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 2 января специалисты Национального агентства по очистке от мин территории Азербайджана обезвредили неразорвавшийся боеприпас, найденный на территории села Гайнаг Тертерского района.

Тертерский район регулярно упоминается в сводках Минобороны Азербайджана об обстрелах на линии соприкосновения. Ведомство неоднократно фиксировало выстрелы со стороны этого района.

Примечание:

"Около тонны боеприпасов обезврежено под Волгоградом", "Военные саперы обезвредили более четырех тысяч боеприпасов в Чечне", "Азербайджан обвинил Армению в использовании минометов".

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