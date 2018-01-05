Военнослужащие армии Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?&pagen=1

05 января 2018, 08:50

Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах

125 раз за минувшие сутки был нарушен режим перемирия со стороны Армении и Нагорного Карабаха, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли, Алибейли, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском, Газахском и Товузском районах подверглись обстрелам со стороны армянских населенных пунктов Паравакар Мосесгех, Чинари, Айгедзор.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Чилябюрт, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

При обстрелах использовались крупнокалиберные пулеметы, указано в нем.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 4 января, Азербайджан обвинил армянскую сторону в 105 обстрелах за сутки, днем ранее - в 126 обстрелах.

Комментариев относительно заявлений азербайджанской стороны со стороны оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 08.50 мск 5 января, на их сайтах не было. При этом 1 января их представители назвали спокойной ситуацию на линии соприкосновения войск, а 30 декабря 2017 года в Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные в течение 2017 года произвели более 14 тысяч обстрелов позиций Армии обороны, применив ракеты, минометы и гранатометы.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за развитием ситуации в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан насчитал 135 обстрелов своих позиций*", "Азербайджан обвинил Армению в обстрелах трех сел", "MoneyPolo попала под запрет в Азербайджане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 января 2018, 21:17

05 января 2018, 20:32

05 января 2018, 19:49

05 января 2018, 18:35

  • Азербайджанский активист Казымов арестован на 30 суток

    Суд постановил поместить под административный арест члена партии Народного фронта Азербайджана Натига Казымова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Активиста преследуют за гражданскую позицию, предполагают оппозиционеры.

05 января 2018, 17:49

  • Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

    После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты