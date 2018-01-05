05 января 2018, 08:50

Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах

125 раз за минувшие сутки был нарушен режим перемирия со стороны Армении и Нагорного Карабаха, заявило сегодня министерство обороны Азербайджана.

По его данным, азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли, Алибейли, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском, Газахском и Товузском районах подверглись обстрелам со стороны армянских населенных пунктов Паравакар Мосесгех, Чинари, Айгедзор.

Также обстрелы велись со стороны карабахских сел Чилябюрт, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили и безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

При обстрелах использовались крупнокалиберные пулеметы, указано в нем.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 4 января, Азербайджан обвинил армянскую сторону в 105 обстрелах за сутки, днем ранее - в 126 обстрелах.

Комментариев относительно заявлений азербайджанской стороны со стороны оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 08.50 мск 5 января, на их сайтах не было. При этом 1 января их представители назвали спокойной ситуацию на линии соприкосновения войск, а 30 декабря 2017 года в Минобороны Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные в течение 2017 года произвели более 14 тысяч обстрелов позиций Армии обороны, применив ракеты, минометы и гранатометы.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за развитием ситуации в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".