06 января 2018, 18:10

Десять семей получили компенсации после пожара в батумском отеле

Руководство гостиницы "Леогранд" выплатило компенсации близким десяти погибших при пожаре жителей Грузии, сообщил адвокат владельца отеля.

"Кавказский узел" писал, что 19 декабря 2017 года адвокат владельца отеля сообщил о выплате компенсаций семьям пяти погибших.

Пожар в гостинице "Леогранд" в Батуми произошел вечером 24 ноября. По данным грузинской полиции, погибли 11 человек, еще 21 человек попал в больницу. 27 ноября в Грузии прошли траурные мероприятия.

На сегодняшний день разовая компенсация выплачена семьям всех десяти погибших граждан при пожаре Грузии, сообщил сегодня адвокат гостиницы Каха Церетели. "Речь идет как об одноразовой компенсации, так и выдаче помощи детям погибших до достижения ими совершеннолетия, а также, в случае их поступления в высшие учебные заведения, оплате учебы", - цитирует адвоката "ИнтерПрессНьюс".

Церетели добавил, что переговоры о компенсации семье еще одного погибшего, гражданина Ирана, почти завершены, информирует "Грузия Online".

Адвокат не уточнил размер выплаченных компенсаций. Однако родственники нескольких погибших, отказавшиеся представиться, сообщили, что заключили соглашение на получение 50 тысяч долларов на семью, передает корреспондент "Кавказского узла" информацию выпуска Общественного телевидения Грузии.

Правительство Аджарии ранее заявило, что полностью покроет расходы на похороны погибших при пожаре в гостинице "Леогранд" в Батуми, а также выделит по 10 тысяч лари (порядка 3,8 тысячи долларов) их семьям.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"