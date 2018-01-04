04 января 2018, 23:55

Турист спасен в горах Западной Грузии

Человек, попавший сегодня под лавину близ курорта "Тетнулди" в высокогорной Сванетии, доставлен в больницу с переломами.

Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями получили сообщение о попавших под лавину туристах сегодня днем.

Лавина сошла недалеко от горнолыжной трассы, где в тот момент находились четверо отдыхающих. Спасатели выяснили, что трое туристов укрылись в безопасном месте, но один оказался под снегом, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Грузии.

Полицейские, спасатели и горнолыжные патрули начали поиски пострадавшего и через некоторое время обнаружили его. Турист с переломами ног получил первую помощь и был доставлен в больницу Местиа, отметили в пресс-службе МВД.

"Кавказский узел" писал, что 3 января на курорте "Бахмаро" в Грузии пострадал турист из Германии. Отдыхающий сломал обе ноги и был отправлен в Тбилиси на машине скорой помощи. По пути в больницу автомобиль попал в аварию.

Примечание:

"Прогноз по лавиноопасности продлен в СКФО", "Сноубордисты спасены в горах Сочи", ""Горячая линия" для туристов открыта в Кабардино-Балкарии".

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