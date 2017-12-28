28 декабря 2017, 14:00

Сноубордисты спасены в горах Сочи

Спасатели 27 декабря эвакуировали на вертолете двух москвичей, катавшихся на сноуборде и застрявших среди скальных отвесов в районе в Сочи, сообщили сегодня в МЧС.

Оказавшиеся за пределами трассы курорта «Роза Хутор» сноубордисты сообщили спасателям, что находятся среди скальных отвесов, где высока вероятность схода снежной лавины, и не могут самостоятельно спуститься со сложного участка.

К туристам вылетел вертолет МИ-8 с сотрудниками Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Чтобы исключить сход лавины, спасатели приняли решение поднимать молодых людей на борт при помощи лебедки, а затем перевезли их на базу МЧС в Сочи, передает со ссылкой на сегодняшнее сообщение пресс-службы ЮРПСО портал «Кубанские новости».

Медицинская помощь спасенным туристам не потребовалась, они самостоятельно покинули спасательный отряд, отмечает также со ссылкой на информацию из ЮРПСО «Макс-портал».

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели сноубордиста в горах Сочи 16 декабря. 26-летний житель Краснодарского края разбился насмерть на курорте "Роза Хутор", когда катался за пределами снежной трассы.