29 декабря 2017, 09:40

Прогноз по лавиноопасности продлен в СКФО

Опасность схода лавин в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане сохранится до вечера 29 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью в горах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии было объявлено ранее до вечера 28 декабря.

В Кабардино-Балкарии прогноз по лавиноопасности в горах выше 1500 метров продлен до 18:00 мск 29 декабря. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня до вечера прогнозируется в связи с лавиноопасностью и в горах Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении республиканского МЧС.

Лавиноопасно до 18:00 мск в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана. Спасатели рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от дальних поездок и от походов на лавиноопасные участки.

В Северной Осетии опасность схода лавин сохранится до 18.00 мск в горных районах выше 1500 метров, проинформировало североосетинское МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в селе Терскол в Кабардино-Балкарии без осадков, температура +1 градус, ветер скоростью 8 м/с. Ночью температура опустится до -1. В городе Теберде в Карачаево-Черкесии также без осадков, ветер скоростью 10 м/с, температура воздуха +7 градусов. Ночью ветер усилится до 11 м/с, температура снизится до +4. В селе Кидеро (Дагестан) осадков не ожидается, температура днем +3, ночью +2, ветер скоростью 6 м/с и 5 м/с. В селе Чикола в Северной Осетии +13 градусов, ясно и без осадков, ветер - 3 м/с. Ночью температура составит +11 градусов, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.